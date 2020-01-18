Çocuklarla kış tatili

Kış mevsimi olması dolayısıyla pek çok aile sömestr tatilini evinde geçirmeyi tercih ederken, kimileri bu tatili bir fırsat bilip keyifli rotalara doğru yola çıkıyor. İşte çocuklarınızla birlikte gidebileceğiniz en eğlenceli rotalar...

DENİZLİ

Pamukkale travertenleri, Karahayıt'ın renkli suları, Hierapolis Antik Kenti, termal oteller, yamaç paraşütü olanakları kayak merkezi ve yayla turizmiyle Denizli'de yapılacak çok şey var.



BURSA

BURSA birbirinden şirin köyleri ve devasa kayak merkeziyle yarıyıl tatili için iyi bir tatil alternatifi. Önce Tirilye, Mudanya gibi popüler yerlerini gezmelisiniz. Uludağ'da ise kayak, snowboard, teleferik yani kar keyfi denince aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Çocuklar burada hem dinlenecek hem de tempolu geçen okul döneminin stresini atacak.



İZMİR

ŞİRİNCE Köyü'nde yer alan Nesin Matematik Köyü'nde çocuklarınız matematik, sanat ve felsefe atölyelerinde verimli bir tatil geçirebilirler. İzmir ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek uzay kampına da ev sahipliği yapıyor. Uzay Kampı'nda çocuklar ve yetişkinler için programların yanı sıra aile-çocuk kampı da sömestre tatilini değerlendirmek isteyen aileleri bekliyor.



İSTANBUL

BİLDİĞİNİZ bütün serüvenleri unutun. İstiklal Caddesi'ndeki İllüzyonlar Müzesi, duyulara hitap ederek büyüleyici bir deneyim sunuyor. Aynalı Oda, Sonsuzluk Odası ve Vortex Tüneli gibi sıra dışı alanlar tüm çocukları ve ailelerini bekliyor. Sömestre tatilinde kayak tatiline gidemeyenler için İstanbul Beylikdüzü'nde harika bir alternatif yer var. 4 mevsim açık olan kar eğlence merkezinde kayak merkezlerindeki gibi kar üzerinde kayak, snowboard, snowrafting ve kar yürüyüşü gibi kış aktivitelerini çocuklarınızla deneyimleyebilirsiniz.



ŞANLIURFA

BALIKLIGÖL ve Halfeti ile yıllarca pek çok yerli turistin ilgisini çeken Şanlıurfa, özellikle son yıllarda Göbeklitepe ile tüm dünyanın odak noktası haline geldi. Çocuklarınızla birlikte sömestrede rotanızı Şanlıurfa'ya çevirmenizi öneririz. Medeniyetlerin beşiği olarak bilinen Şanlıurfa'da ailenizle birlikte Sümerlerden Babillere, Romalılardan Perslere dek pek çok uygarlığın tarihine tanıklık edebilirsiniz.



ESKİŞEHİR

TÜRKİYE'NİN en modern ve keyifli şehirlerinden biri olan Eskişehir, çocuklu aileler için sayısız seçenek sunuyor. Odunpazarı Evleri, Havacılık Müzesi ve Balmumu Heykeller Müzesi'nde çocuklarınızla keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, içindeki sayısız müze ve Masal Diyarı ile her ne kadar çocukların gözdesi olsa da, yetişkinlerin de uğrak noktası haline geldi. Eskişehir'e kadar gelmişken Porsuk Çayı'nda gondol gezisi yapmadan dönmeyin deriz.



GAZİANTEP

6000 yıllık bir geçmişe sahip olan mutfağıyla Gaziantep, son yıllarda gurme turlarının yıldızı haline geldi. Özellikle kısa bir hafta sonuna sığdırılan turlar yerine sömestrede çocuklarınızla birlikte Gaziantep'in güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Zeugma Müzesi'nde Çingene Kızı mozaiğini görebilir, Bakırcılar Çarşısı'nda el sanatlarını inceleyebilir, Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde çocuklarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz.