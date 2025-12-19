Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın evinde arama yapıldı! İfade verecek

Uyuşturucu soruşturması genişletilmeye devam ediyor. Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın dönünce ifadesi alınacak.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Yaşanan son gelişmeye göre ise Saran'ın evinde arama yapıldı.

SADETTİN SARAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İfadeye çağrılmasının ardından konuyla alakalı Sözcü'ye açıklamada bulunan Saran, "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim ve hiçbir şeyden çekinmiyorum" dedi.

"İLK UÇUŞLA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPACAK"

Fenerbahçe Yöneticisi Avukat Ali Alper Alpoğlu'ndan açıklama:

"Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

2 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Sadettin Saran'a, "Uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamaları yöneltildi.

UÇAĞI İNİŞ YAPTI

Sadettin Saran Hollanda'dan özel uçağıyla Türkiye'ye döndü. Saran'ın uçağı İstanbul'a iniş yaptı.