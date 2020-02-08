Her şey bir çift güvercinle başladı

Çocukluğunda babasının hediye ettiği 2 güvercinle kanatlı hayvanlara merak salan Murat Çelik, o günden bugüne kadar farklı türden yüzlerce hayvan yetiştirdi, elde ettiği başarılarla memleketi Çanakkale’de Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanlığına getirildi.

BAĞLILIĞI ARTTI

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde doğan Murat Çelik'in hayatı, ilkokul çağında babasının kendisine hediye ettiği 2 güvercinle değişti. Güvercinlere tutkuyla bağlanan ve onlara bakan Murat Çelik'in kanatlı hayvanlara olan bağlılığı ilerleyen süreçte daha da arttı. Bugüne kadar kumrudan kanaryaya, süs tavuğundan güvercine kadar yüzlerce hayvanı yetiştirip yarışmalara katılan 44 yaşındaki Çelik, birçok kez ödüle layık görüldü. 2015 yılında İstanbul ve Bursa'dan sonra Lapseki'de kurulan Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanlığına getirilen Çelik, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonunun da kurucu başkanlarından biri oldu.

ÜÇ ÖDÜLLE DÖNDÜ

Son olarak yetiştirdiği sapelpoot ırkı tavuklarla Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir'deki yarışmalara katılan ve 3'ünden ödülle dönen Başkan Çelik, şu an elinde bulunan farklı türden toplam 42 kanatlı hayvana evinin üst katındaki dairede titizlikle bakıyor.