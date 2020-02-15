Geçmişten günümüze otomobilin serüveni

Tarihin en önemli icatlarında biri olan otomobiller, gelişimini sürdürmeye devam ediyor. İlk örneklerinin buhar makinesi ile piyasaya sürülmesinden bu yana geçen sürede otomobiller, günümüzde farklı enerji kaynaklarını kullanıyor.

Otomobilin icadı ile ilgili ilk fikirler, sanayi devriminin de ateşini yakan buhar makineleriyle ortaya çıktı. 1712 yılında Thomas Newcomen'in üzerinde çalıştığı buhar makinesinin 1765 yılında James Watt tarafından geliştirilmesi ve ticari olarak piyasa sürülmesinin ardından buhar makinesi ile çalışan ilk kara aracını, 1769 yılında Fransız Nicholas Joseph Cugnot tasarladı. Cugnot tarafından tasarlanan araç 3 tekerlekli ve saatte 5 km hıza ulaşabiliyordu. Her 20 km'de bir devasa buhar kazanının ise doldurulması gerekiyordu.

İLK PATENT ABD'DEN

1789 yılında Oliver Evans, kendiliğinden hareket eden ilk otomobil için ABD'den patent almayı başardı. Evans tarafından tasarlanan araç 4 tekerlekli ve 21 ton ağırlığındaydı. Akabinde 1801 yılında ise İngiliz Richard Trevithick ise enerji kaynağını buhardan alan ilk otomobili icat etti. 1860 yılına gelindiğine ise Nikolaus August Otto ilk içten yanmalı motoru icat ederek otomobilin tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

PETROLE GEÇİŞ DÖNEMİ

1880'li yıllar otomobil endüstrisinin dönüm noktalarından biri olmayı başardı. 1886 yılında Gottlieb Daimler ve Carl Benz ayrı ayrı 4 zamanlı benzinli motoru icat etmeyi başardı. 1887 yılında ise Gottlieb Daimler ilk petrol ile çalışan otomobili piyasaya sürdü. 1890 ile 1960 yılları arasında ise akü ile ilk hareket, ateşleme sistemi, süspansiyon sistemleri ve hidrolik fren sistemleri gibi birçok yeni buluş gerçekleştirildi.

SERİ ÜRETİM BAŞLADI

1908 yılında ise otomobilin tarihinde büyük bir devrim yaşandı. Henry Ford öncülüğünde otomotiv sektörü bant üretimine geçmeyi başardı. Fiyatta yaşanan düşüş sayesinde otomobil, bir statü sembolünden ziyade bir ihtiyaç haline geldi. Ayrıca II. Dünya Savaşı'ndan sonra ise endüstriyel tasarım önem kazandı.



FARKLI ENERJİLER

Günümüzde ise azalan petrol kaynakları otomotiv endüstrisini farklı enerji kaynaklarına yönlendirdi. Elektrik ile çalışan ve çevreci otomobil modelleri piyasaya sürüldü ve kullanım oranları giderek artıyor. Öte yandan güneş enerjisi ile çalışan otomobiller ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.