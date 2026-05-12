İzmir'de kan donduran saldırı! Taksi şoförü o anları anlattı: Seni kesmeye geldim

"BENİ BIÇAKLA KOVALAMAYA BAŞLADI"



Aracın içindeki mücadeleden sonra saldırganın kendisini dışarıda da takip ettiğini belirten Bulut, "Onu bileğinden tuttum ve o anda ondan kurtuldum. Bu sefer o da aşağı indi ve arabanın etrafında beni bıçakla kovalamaya başladı. Bir boşluğunu bulup hemen arabaya bindim ve olay yerinden uzaklaştım. Dışarıda beni öldürebilirdi. Eğer bileğinden yakalamasaydım o benim gırtlağımı kesecekti. Bunu kesinlikle tasarlayarak yaptı çünkü kendine ıssız bir yer arıyordu. Beni öldürseydi belki paramı ve her şeyimi alacaktı. Allah'tan araçta kamera ve ses kaydı var. Hemen 112'yi aradım, yunuslar 2 dakika geçmeden geldi. Daha ben karakola gitmeden emniyet güçlerimiz şahsı otobüste yakalayıp getirdiler" dedi.





"BU EYLEM KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR"



Olayın hukuki boyutunu takip eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası avukatı Alptuğ Eyüpoğlu ise saldırının planlı olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: