İzmir'de kan donduran saldırı! Taksi şoförü o anları anlattı: Seni kesmeye geldim

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde taksiye müşteri olarak binen E.B., ineceği esnada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaştı. Bu sırada aniden elindeki bıçağı taksi şoförü Çetin Bulut'un boğazına dayayan saldırgan gasp girişiminde bulundu.
Yaşanan arbedede boynundan bıçak darbesi alan sürücü, panikle araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. Ardından taksiyle olay yerinden uzaklaşan yaralı sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklı gasp girişiminde bulunan E.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan kan donduran gasp girişiminin ardından, saldırganı kendi imkanlarıyla uzaklaştırmayı başaran taksi şoförü Çetin Bulut, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Konak'tan Uzundere'ye gitmek isteyen şüpheliyi aracına alan Bulut, şahsın özellikle ıssız noktaları seçtiğini ve saldırıyı önceden planladığını vurguladı.
"SENİ KESMEYE, ÖLDÜRMEYE GELDİM DEDİ"
Saldırganın kendisini özellikle ıssız bir bölgeye çektiğini vurgulayan taksi şoförü Çetin Bulut, o anları şu sözlerle aktardı:
"Konak serisinden aldım. Uzundere'ye gideceğini söyledi. Sonra 'otobandan gidelim, Eski İzmir yoluna hiç girme, daha çabuk gideriz' gibi laflar etti. Tamam dedim. Yolda giderken bana 'bir sigara içebilir miyim?' dedi. Ben de 'buyur iç abim' dedim. Başka herhangi bir tartışmamız veya kötü bir sözümüz olmadı. Uzundere'de bir inşaat şantiyesinin önüne geldik. 'Beni orada görmesinler, biraz geride dur' dedi. Durduğumda arka koltuktaki çantasından bıçağı çıkardı ve direkt gırtlağıma saldırdı. Hemen bileğinden yakaladım, 'Beni mi öldüreceksin?' dedim. 'Zaten niyetim o, seni kesmeye geldim, öldürmeye geldim' dedi. Onunla biraz itişince bıçak göğsüme geldi, tişörtümü yırttı ve göğsümde yara açtı."
"BENİ BIÇAKLA KOVALAMAYA BAŞLADI"
Aracın içindeki mücadeleden sonra saldırganın kendisini dışarıda da takip ettiğini belirten Bulut, "Onu bileğinden tuttum ve o anda ondan kurtuldum. Bu sefer o da aşağı indi ve arabanın etrafında beni bıçakla kovalamaya başladı. Bir boşluğunu bulup hemen arabaya bindim ve olay yerinden uzaklaştım. Dışarıda beni öldürebilirdi. Eğer bileğinden yakalamasaydım o benim gırtlağımı kesecekti. Bunu kesinlikle tasarlayarak yaptı çünkü kendine ıssız bir yer arıyordu. Beni öldürseydi belki paramı ve her şeyimi alacaktı. Allah'tan araçta kamera ve ses kaydı var. Hemen 112'yi aradım, yunuslar 2 dakika geçmeden geldi. Daha ben karakola gitmeden emniyet güçlerimiz şahsı otobüste yakalayıp getirdiler" dedi.
"BU EYLEM KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR"
Olayın hukuki boyutunu takip eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası avukatı Alptuğ Eyüpoğlu ise saldırının planlı olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:
"Öncelikle Çetin abime geçmiş olsun diyorum. Son dönemlerde ne yazık ki taksici arkadaşlarımızın başına çeşitli kötü olaylar geliyor, Oğuz Erge ve Deniz Örer bunların sadece birkaç örneği. Müvekkilimi ıssız bir bölgeye götürerek bu suçu işlemesi, olayın planlı ve tasarlayarak yapıldığını gösteriyor. Arabanın içinde boğaza bıçak dayanması ve ardından 'Seni gırtlağını keseceğim, zaten öldürmeye geldim' beyanları, failin öldürme kastını açıkça ortaya koyuyor. Video kayıtlarında da her şey sabit. Biz hem İzmir Şoförler Odası hem de Çetin Bey'in avukatı olarak dosyaya müdahil olduk. Buradaki eylem kasten öldürmeye teşebbüstür. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı bu yönde yürüteceğinden eminiz. Failin en yüksek cezayı alması için tüm hukuki savunmaları yapacağız."
"KAMERA SİSTEMİ HAYAT KURTARIYOR"
Araç içi kameraların güvenliğin en önemli parçası olduğunu hatırlatan Eyüpoğlu, "Taksi içerisindeki kameraların önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kamera taktırmak sadece yolcu güvenliği için değil, taksici arkadaşlarımızın can güvenliği için de son derece önemli. Bu kayıtlar müvekkilimin kendisini mahkeme önünde daha düzgün ifade edebilmesini sağlıyor. İzmir Şoförler Odası olarak her zaman bu sistemi savunduk. Gönül ister ki bu sadece ticari araçlarda değil, tüm resmi ve hususi araçlarda olsun" ifadelerini kullandı.
Saldırganın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi.