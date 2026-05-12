SON DAKİKA: Özkan Yalım 5 saat süren ek ifade verdi! 'Özgür Özel'in talimatıyla teslim ettim'

Uşak Belediyesi 'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım , ek ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi 'ne getirildi. Yalım'ın ifadesinde ismi geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, Manisa'da gözaltına alındı. Yaklaşık 5 saat süren ifade işlemleri tamamlanan Yalım, cezaevine götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 30 Mart'ta tutuklanan Yalım'ın, emniyet ve savcılıkta etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Yalım, ek ifade vermek üzere bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

FERDİ ZEYREK'İN DANIŞMANI GÖZALTINA ALINDI

Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, "200 bin lirayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 milyon lirayı ise Denizli'de CHP İl Başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli kişiye, Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" dediği öğrenildi.