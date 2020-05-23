Her Çarşamba bir şarkıcı

Birbirinden değerli sanatçıların kulakların pasını sileceği D&R'la Evde Müzik başladı. Her Çarşamba farklı bir şarkıcı D&R'ın Instagram hesabı ve Youtube kanalında müzikseverlerle buluşacak. Geçen Çarşamba Nükhet Duru'yu izleyen takipçiler bundan sonra ise 27 Mayıs saat 22.00'de İzel, 3 Haziran saat 22.00'de Derya Uluğ, 10 Haziran saat 22.00'de Burak Kut'u dinleme şansını yakalayacak.