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Haberler Cumartesi Her Çarşamba bir şarkıcı

Her Çarşamba bir şarkıcı

Her Çarşamba bir şarkıcı
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Birbirinden değerli sanatçıların kulakların pasını sileceği D&R'la Evde Müzik başladı. Her Çarşamba farklı bir şarkıcı D&R'ın Instagram hesabı ve Youtube kanalında müzikseverlerle buluşacak. Geçen Çarşamba Nükhet Duru'yu izleyen takipçiler bundan sonra ise 27 Mayıs saat 22.00'de İzel, 3 Haziran saat 22.00'de Derya Uluğ, 10 Haziran saat 22.00'de Burak Kut'u dinleme şansını yakalayacak.

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