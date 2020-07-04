Çin usulü Türk yemeği

Çeşit bakımından dünyanın en zengin mutfaklarından biridir Çin mutfağı. Diğer mutfaklardan kendini en çok soyanın varlığı, sunum ve pişirme şekliyle ayıran, yemeklerinde yaşam tarzı ve kültürünü de yansıtan Çin mutfağı; tatlı, ekşi, acıyı da bir araya getirerek sağlıklı yaşamı hedefler. Bu hafta lezzet durağımız dünya ve Çin mutfağının İzmir'deki ilk adresi Red Dragon. 1983 yılından itibaren aynı yerinde hizmet veren mekan devamlılığın, lezzetin ve kalitenin adresi. Red Dragon Chinese Restoran, Shanghai ve Pekin'den getirilen Uzak Doğu motiflerinin hakim olduğu dekorasyon ürünleriyle de şık ve etnik bir atmosfere sahip. Red Dragon'da, Çin mutfağının en sevilen tatlarından oluşan seçenekleri bulmak mümkün. Türkiye'nin en iyi on Çin restoranı arasına girmiş Red Dragon Chinese Restoran, Red Dragon Turizm A.Ş. bünyesindeki Uzak Doğu tarzı hizmet veren beş restorandan birisidir. Red Dragon'u bu kadar markalaştıran sürdürülebilir kalite anlayışının olmasıdır. 37 yıldır aynı yerinde kalmak, bir emeğin, birikimin, müşteriye saygının disiplinin eseridir.





ERZURUM'DAN BODRUM'A

Baba, Erzurumlu... Bodrum'a göç ediyor ve turizm sektöründe yer alıyor. Bodrum, Marmaris, Kuşadası'nda Çin ve dünya mutfağı konusunda zincir mekanlar açıyorlar. Daha sonra İzmir'e çok özel bir mekan açmışlar açılış o açılış. 37 yıldır İzmirlilerin en özel adreslerinden birisi olmuş Red Dragon. İzmirliler çok sevmiş Red Dragon'u... Özellikle yabancı misafirlerin tercih ettiği bir mekan. Red Dragon'un başarısının arkasında, işini sevgi ile yapan baba Haşim Işık ve şimdi işin başında çocukluğundan itibaren bu işin içinde olan genç, dinamik, başarılı, eğitimli, Tolga Işık bulunmaktadır. Tolga Işık, Bilkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okumuş ancak idol kabul ettiği babasının mesleği restorancılığa devam etmiş. Genlerinde olsa gerek, o da babası Haşim Işık gibi yaptığı işe aşık. Deyim yerindeyse; işle yatıp, işle kalkıyor.. Değişime, dönüşüme, yeniliğe açık, ufku geniş. Dolayısıyla hedefleri de büyük.

ÇİN'E TÜRK MUTFAĞI

İstanbul'a bir şube ve İzmir'e de İstinye Park'ta ikinci şube hedefiyle yollarına devam ettiklerini belirten Red Dragon işletme sahibi Tolga Işık, "İzmir'de Alsancak şubemiz ve Bodrum'da 2 şubemizle toplamda 3 şubemiz bulunuyor. İstanbul'a Red Dragon şubesi açmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Ayrıca İstinye Park'a da bir şube daha açmayı planlıyoruz. Fakat asıl hayalimiz Çin'e bir Türk restoranı açmak. Uzun yıllardır Çin ve Türk yemeklerini karma bir tada dönüştürmüş ve bu konuda tecrübe kazanmış bir işletme olarak Çin'e açacağımız Türk mutfağında da başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

ÜRÜNLERİN TAMAMI TÜRK

Corona virüs sebebiyle işlerin bir ara durma noktasına geldiğine değinen Işık, "Burası Çin restoranı olduğu için dışarıdan gören insanlar corono virüsü sebebiyle tedirgin olabiliyorlar. Red Dragon mutfağında kullanılan tüm ürünler Türkiye'den tedarik ediliyor. Örneğin Pekin ördeğimiz yıllardır Balıkesir'de kurulu olan bir çiftlikten geliyor. Tavuk eti, dana eti, balık ürünleri, baharatlar da aynı şekilde Türkiye'den temin ediliyor. Biz Çin usulü Türk yemeği yapıyoruz. Personelimiz Türk, Çinli aşçımız da 20 yıldır Türkiye'de ve Türk vatandaşı oldu. Bu zamana hiçbir sağlık problemi yaşamadık. Müşterilerimizin yüzde 80'i Türk, gelen yabancılar da aslında sadece bir Çin yemeği değil 'Çin usulü Türk yemeklerini' tatmış oluyorlar ve bu zamana kadar da sunduğumuz tatlardan olumlu geri dönüşler aldık" ifadelerini kullandı. Red Dragon olarak Çin yemeklerini herkes tadabilsin diye makul fiyatlı menüler de çıkardıklarına değinen restoran sahibi Tolga Işık sözlerine şu şekilde son verdi: "Çin yemeklerini ve Red Dragon usulünü daha fazla kişi tadabilsin diye makul fiyatlı öğle arası menülerimiz var. Hafta içi 12.00 ile 15.00 saatleri arasında mutfağımız öğle yemeği için açık oluyor. Hafta sonları, özel günlerde ve özellikle de akşam yemeklerinde rezervasyonsuz gelmemenizi tavsiye ederim. Çünkü restoranımız o vakitlerde dolu oluyor. Fiyatlarımız konusunda Türkiye ortalamasında olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim."

ÇORBA VE CEVİZ

ÖĞLEN; et, tavuk, dana, salata ve noodle menüleri bulunmaktadır. Acılı ekşili çorba; Ağırlıklı olarak tavuk eti, havuç salatalık ve lahananın olduğu Çin'e özgü Türk damak tadına uygun bir çorba. Bayıldım mutlaka denemelisiniz. PEKİN ÖRDEĞİ; Dilimlenmiş olarak fırında pişiriliyor. Yufka, salatalık, soğan ve soya sosu ile servis edilmekte. Buharda mantı, Çin salatası, Çin böreği, dana etleri, tavuk yemekleri, deniz ürünleri, yerli kalamar, noodle, pilavlar ve pirinç yemekleri ve suşi de tadılması gereken diğer lezzetler. Tatlı olarak mekanın spesiyali gevretilmiş ballı ceviz. Gerçekten çok özel bir lezzet, tebrik ediyorum.



Son söz; Bir şirket, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığıyla, ürünlerin son kullanıcısı olan tüketicilere sağlıklı ürünler ulaştırarak, çalışanların çalışma koşullarını iyileştirerek ve gerekli etik kuralları oluşturarak, yenilikçi ürünler geliştirerek ayakta kalabilir. Çin ve dünya mutfağını ülkemizde en özgün haliyle temsil eden mutfak kültürümüze orijinal lezzetler sunan, gastronomimize getirdiği yenilikler için Red Dragon ailesine çok teşekkür ediyorum.

Sezer ALTAN