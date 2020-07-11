Büyük aşıklar 66 yıl sonra buluştu

O sadece Bodrum ya da İzmir'in değil, Türkiye'nin önemli saygıdeğer isimlerinden biriydi. Herkes onu Türk Edebiyat Dünyası'nın en önemli yapı taşlarından biri olan Bodrum aşığı 'Halikarnas Balıkçısı' Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın sarı kızı olarak tanısa da, o aslında hem hayırseverliği hem de kişiliği ile İzmir'in en sevilen isimlerinden biriydi. Halikarnas Balıkçısı, Bodrum sürgününde Girit kökenli Hatice Hanım ile tanıştı. Birbirlerini çok seven aşıklar kısa bir süre sonra evlendi ve Hatice Hanım ilk çocuğuna hamile kaldı. İstanbul Büyükada'daki Şakir Paşa Köşkü'nde dünyaya gelen İsmet Ayşe Noonan'a babaannesi Sare İsmet Hanım'ın ismini koydular. Çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü ailesi ile birlikte Bodrum ve İstanbul arasında mekik dokuyarak geçiren ancak babasının 1946'da İzmir'e taşınmaya karar vermesi ile kente yerleşen İsmet Ayşe Noonan, 1954 yılında Amerikan Kız Koleji'ni başarıyla bitirdi. Aynı yılın 1 Mayıs günü babasının yanında rehber yardımcısı olarak çalıştığı Sart Harabeleri gezisinde mavi gözlü sarışın İrlanda asıllı Amerikalı John Noonan ile tanıştı. John NATO'da askerlik yapıyordu.

John Noonan, nişan törenlerinde mensubu olduğu Amerikan ordusunun subay formasıyla boy gösterdi. İsmet hanımın mutluluğu ise gözlerinden okunuyor.

3 ÇOCUKLARI OLDU

23 Ekim 1954'de Ayşe İsmet Kabaağaçlı ve John Noonan, Efes Oteli'nde evlendi. Ardından Alsancak'taki Anglikan Kilisesi'nde formalite gereği kilise töreni yapıldı. Yeni evli çift, Türkiye'nin ilk kadın ortodontist Ayşe Mayda'nın köşkünün ikinci katında oturmaya başladı. John'un İzmir'deki görevi tamamlandığında kucaklarında ilk çocukları Cevat vardı. Ayşe İsmet Noonan eşinin görevi icabı Amerika'ya yerleşti. Çiftin Amerika'da masmavi gözlü ikinci çocukları Joanne Aliye, sonrasında da 1960 yılında üçüncü evlattları Diana Deniz dünyaya geldi.

2014'TE ÖLÜM AYIRDI

1968 yılında tekrar Türkiye'ye dönen Noonan ailesi 1968 yılında İzmir'e gelerek Merhaba Apartmanı'na taşındılar. Adana'da bir süre görev yapan John'un Amerikan Hava Kuvvetleri'nde geçirdiği 22 yılın ardından emekliye ayrılması ile birlikte John ile İsmet Ayşe çifti, hayatlarını İzmir Bodrum arasında sürdürdü. Bu aşk aşk hikayesinde çiftin mutlulukları John Noonan'ın vefatı ile yerini hüzne bıraktı. Uzun yıllar Türkiye'de yaşayan John Noonan, Hıristiyan olmasına rağmen tıpkı bir Müslüman gibi İslami usullere göre 2014 yılında Konak'taki Hacı Ahmet Tatari Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Karabağlar'daki Paşaköprü Hristiyan Mezarlığı'na defnedildi. Eşine olan özlemini her seferinde dile getiren İsmet Ayşe Noonan da yaklaşık 1 ay önce yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeni ile İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Babası gibi bir Bodrum sevdalısı olan İsmet Ayşe Noonan, önceki gün 90 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti. "Halikarnas Balıkçısı'nın Kızından Anılar Akın Akın" adlı bir de kitabı olan 3 çocuk annesi İsmet Ayşe Noonan geçtiğimiz gün öğle namazına müteakip Konak'taki Hacı Ahmet Tatari Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze namazından sonra İsmet Ayşe Noonan naaşı vasiyeti üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da görüşü alınarak Karabağlar'daki Paşaköprü Hristiyan Mezarlığı'nda yatan eşi John'un yanına gömüldü. Böylece iki aşık ruh toprakta buluşmuş oldu.



MERT ALPDÜNDAR