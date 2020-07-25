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Haberler Cumartesi Ayakkabıda Fenty ve Amina Muaddi işbirliği

Ayakkabıda Fenty ve işbirliği

Ayakkabıda Fenty ve Amina Muaddi işbirliği
Giriş Tarihi: 25.7.2020

Amina Muaddi ayakkabılarını çok seven Rihanna, markası Fenty için bir işbirliği hazırladı. Muaddi ile bir araya gelen Fenty'nin bu özel koleksiyonu 15 Temmuz'da satışa sunuluyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesapları üzerinden kapsül koleksiyonu duyuran Rihanna ve Muaddi, yeni tasarımları takipçileri ile paylaştı. Özgün topukları ile dikkat çeken Amina Muaddi ayakkabıları, Rihanna tarafından giyilerek moda sektörünün radarına girmişti. Daha sonra Kendall Jenner gibi birçok ünlü tarafından giyilen Muaddi tasarımları geçtiğimiz yıllarda Lyst'in en çok aranan ürünler listesinde ilk sıralarda yer almıştı.

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