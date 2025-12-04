Haberler İzmir "Çöp" denince ilk akla gelen ilçe: Buca! İzmir'de vatandaşları çileden çıkaran görüntüler... 'Çöp' denince ilk akla gelen ilçe: Buca! İzmir'de vatandaşları çileden çıkaran görüntüler... Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in çözüme kavuşturulmayan ve gün geçtikçe artan çöp sorununda en fazla Buca ilçesi mağdur oluyor. İlçede oluşan çöp dağları hem hastalık saçıyor hem çevreye yaydığı kötü koku ile nefes almayı zorlaştırıyor. İHA









Vahşi depolamanın yapıldığı Harmandalı Çöplüğü'nün kapanmasıyla İzmir'in günlük çöp sorunu da büyüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyeleri, belirlenen farklı alanlarda vahşi depolama ile çöpleri bertaraf etmeye çalışıyor. Günlük 5 bin ton civarında çöpü toplamakta güçlük çeken belediyeler, mahalle aralarında vatandaşı kötü koku ve çirkin manzaralara esir ediyor.





"ÇÖP" DENİNCE İLK AKLA GELEN İLÇE; BUCA



Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöplerden rahatsız olan çevre sakinleri, son iki haftadır eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyor. Hemen her hafta çıkan yangınlarla çevreyi tehdit eden çöp dağlarına karşı belediyelerin çaresizliği ise halkı çileden çıkarıyor.