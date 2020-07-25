Joan Miro, Kadınlar, Kuşlar Yıldızlar sergisi dijitalde

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), geçmiş sergilerinden zengin içerikleri kapsamlı seçkilerle dijital kanallarında paylaşıma açmaya devam ediyor. 23 Eylül 2014-1 Şubat 2015 tarihlerinde Joan Miro. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar sergisi, digitalSSM'in kaynaklarıyla çevrimiçinde. 20. yüzyılın çok yönlü ve çığır açan Katalan sanatçısı Joan Miro'nun olgunluk dönemine odaklanan bu sergi, aynı zamanda Picasso İstanbul'da ve Salvador Dali: İstanbul'da Bir Sürrealist sergilerinin ardından, SSM'nin İspanya'dan büyük ustaları ağırladığı üçlemenin de son halkasını oluşturmuştu. Sergi, Akdeniz coğrafyası ve insanına dair gözlemlerinden ilham alan Miro'nun kadın, kuş ve yıldız temalarına yoğunlaşarak, resim, baskı, heykel ve seramiklerinden oluşan 125 eseri bir araya getirmişti.



RENKLER VE SEMBOLLER

DigitalSSM arşiv kaynaklarıyla hazırlanan ve SSM web sitesi, sosyal medya hesapları ile YouTube kanalından erişilebilen çevrimiçi sergi ise Miro'nun sanatındaki sembolik dilinin izini süren bir içerikle hazırlandı. Eser seçkisinde, sanatçının 1956'da taşındığı Mallorca adasında gerçekleştirdiği ve sergiye adını veren temaların doruğa eriştiği örnekler yer alıyor. Dönem metinlerinde, sanatçının söz konusu temaların yanı sıra ay ve merdiven gibi unsurlarla kişisel dağarcığını nasıl geliştirdiği ve bu doğrultuda yeryüzüyle gökyüzü arasında nasıl bir uyum yakalamaya çalıştığı irdeleniyor. Sergi kapsamındaki her esere eşlik eden sesli rehber kayıtlarında, o eserin ait olduğu döneme ve içerdiği unsurlara dair ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Ünlü oyuncu Ed Harris'in seslendirdiği Joan Miro: Kaçış Merdiveni adlı belgesel, yaşamı boyunca 20. yüzyılın en sarsıntılı süreçlerine tanıklık etmiş sanatçıyı bu bağlamda ele alarak tarihsel dönüm noktalarının onun sanatının üzerindeki etkisini araştırıyor.



RUH VE MADDE İLİŞKİSİ

SSM'de gerçekleştirilmiş olan ve yeniden paylaşıma açılan Miro konferans serisi, sanatçının dağarcığını oluşturan semboller ve sanat akımlarıyla ilişkisinin yanı sıra sanatsal mirasına dair konuşmalara yer veriyor. Seriye katılan konuşmacılardan Prof. Dr. Ali Akay, dönemin avangard akımları bağlamında Miro'nun bilimle ilişkisini ve evren, yeryüzü, gökyüzü kavramlarına ler yaklaşımını konu alırken, sanatçının torunu Joan Punyet Miro da onun eserlerinde ruh ve madde ilişkisini irdeliyor. Sergiyle bağlantılı gerçekleştirilen, konservasyon konulu "Sahteler, Hatalı Adlandırmalar ve Bilmeceler" konferansında ise National Gallery'den Dr. Roy Ashak ve Getty Konservasyon Enstitüsü'nden Dr. Tom Lerner yer alıyor. Daha önceki çevrimiçi sergilerde olduğu gibi, Joan Miro. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar sergisi kataloğundan makalelere de dijital erişim sağlanıyor. Joan Punyet Miro, katalogda yer alan "Joan Miro ve Akdeniz Atmosferi" başlıklı makalesinde Miro'nun sanatsal gelişimini Akdeniz ekseninde irdeliyor.



ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL

ÇEVRİMİÇİ sergide Miro'nun sanatını çocuklara tanıtmaya yönelik çalışmalar da yer alıyor. Sergiyle bağlantılı olarak hazırlanan çocuk kitabı Ben Miro, SSM web sitesinde paylaşıma açıldı. Yine sergi kapsamındaki "Birleştirilmiş Objeler" başlıklı alıştırmada da sanatçının birleştirme heykeller pratiğinden yola çıkarak çocukların etraflarındaki nesnelere farklı bir gözle bakmasını amaçlanıyor.