Muğla'da İbrahim Solak evinde ölü bulunmuştu: 6 sanık hakkında istenen cezalar belli oldu! Yüzüne yastık bastırıp...

Jandarma, güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelilerin İbrahim Solak'ın arkadaşları Rabia G. (15), Yağmur A., Sefer Kocaaslan ve Murat Kara olduğunu belirledi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde oldukları tespit edilen 4 şüpheli, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Kocaaslan, Kara ve Rabia G. tutuklanırken, Yağmur A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca olaya ilişkin Denizli'de oldukları belirlenen Hüseyin K. ve Emine T. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hüseyin K. ve Emine T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYRI AYRI MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ İbrahim Solak'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Sefer Kocaaslan, Rabia G., Murat Kara ile tutuksuz sanıklar Yağmur A., Hüseyin K. ile Emine T. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi. AV TÜFEĞİNİ YASTIĞA DAYAYARAK ATEŞ ETMİŞ İddianamede, Kocaaslan'ın eski kız arkadaşı Yağmur A.'yı 'kurtarma' bahanesiyle yanına Kara, Hüseyin K. ve Emine T.'yi alarak Denizli'den yola çıktığı daha sonra evi tanıyan Rabia G.'yi de Muğla Ortaca'dan aldıkları yer aldı. İddianameye göre, olay günü evin yakınına park eden şüphelilerden Hüseyin K. ile Emine T. otomobilde beklerken, Kocaaslan, Kara ve Rabia G. eve yöneldi. Anahtar bulunamayınca Rabia G., ikinci kattaki balkona tırmanarak eve girerek kapıyı içeriden açtı. Solak uyuduğu sırada Yağmur A.'nın yüzüne yastık bastırdığı, Kocaaslan'ın da av tüfeğini yastığa dayayarak ateş ettiği belirtildi. Adli Tıp ve kriminal raporlarda, atışın bitişik atış olduğu, kafatasında plastik tapa ile yastığa ait elyaf parçalarının tespit edildiği bilgilerine yer verildi.