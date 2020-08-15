Kusların hayatına konuk olun

Herkesin kolayca yapabileceği bir spor olan kuş gözlemi için başlangıç aşamasında yakın çevrenizi gözlemlemeniz yeterli olacaktır. Serçeleri, güvercinleri ve denizlerin kadim bekçileri martıları gözlemlemeye başlayabilir, doğaya karşı kanat çırpışlarını inceleyebilirsiniz. Ağaçlık bir alana gittiğinizde ise dalların arasından ispinoz ve baştankaralar ile karşılaşabilirsiniz. Göl ve dere kenarlarında sizi sakarmekeler ve ördekler selamlayacaktır. İlkbahar ve sonbaharda ise leylekleri izleyebilirsiniz. Birçok aktivitede olduğu gibi kuş gözlemi sırasında da uyulması gereken bazı kurallar var. Bunların başında kuşları rahatsız etmemek gelir. Aynı zamanda onların yuva yaptıkları alanlara girilmemeli ve yumurtalarına zarar verilmemelidir. Türkiye kuş gözlemi için çok uygun bir ülkedir çünkü hem sulak alanların bolluğundan hem de kuşların göç yolları üzerinde olmasından dolayı avantajlıdır... Türkiye'de tüm Avrupa'daki kuş türlerinin toplamı kadar kuş yaşar.





TÜRKİYE'DE NEREDE YAPILIR?

MARMARA Bölgesi'nde: Meriç Havzası, İğneada Ormanları; Manyas, Uluabat ve İznik Gölleri. ● Karadeniz Bölgesi'nde: Kızılırmak Deltası, Kelkit Vadisi, Sarıkum Çölü; Doğu Karadeniz ve Ilgaz Dağları. ● Ege Bölgesi'nde: Gediz ve Büyük Menderes Deltaları; Marmara ve Bafa Gölleri. ● Akdeniz Bölgesi'nde: Seyhan, Ceyhan ve Göksu Deltaları; Amanos, Bolkar ve Beydağları; Tuzla Gölü, Yumurtalık Lagünü. ● İç Anadolu Bölgesi'nde: Tuz, Akşehir, Eber, Kula, Seyfe, Sultansazlığı ve Palas Gölleri. ● Doğu Anadolu Bölgesi'nde: Munzur Dağları; Bulanık ve Malazgirt Ovası ile Arın, Erçek ve Haçlı Gölleri. ● Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde: Güney Fırat Vadisi ve Birecik Bozkırları.



EGE'NİN KUS GÖZLEM MERKEZLERİ

MURAT DAĞI

● İl: Uşak, Kütahya ● Koruma: Yok ● Başlıca Özellikleri: orman, dağ ● Kuş Türleri: Küçük balaban (30 çift), alaca balıkçıl (200 çift), pasbaş patka (15 çift), mahmuzlu kızkuşu (10 çift) ve bıyıklı sumru (100 çift) ürer. Özellikle kışın, küçük karabatak (maks.100), tepeli pelikan (maks. 73), büyük ak balıkçıl



MARMARA GÖLÜ

● İl: Manisa ● Başlıca Özellikleri: tatlı su gölü, bataklık ● Kuş Türleri: Küçük balaban (30 çift), alaca balıkçıl (200 çift), pasbaş patka (15 çift), mahmuzlu kızkuşu (10 çift) ve bıyıklı sumru (100 çift) ürer. Özellikle kışın, küçük karabatak (maks.100), tepeli pelikan (maks. 73), büyük ak balıkçıl (maks. 428),angıt (maks. 860), dikkuyruk (maks. 120) ve kılıçgaga (maks. 1402) gibi çok sayıda sukuşu bulunur (maks 45.278).



FOÇA ADALARI

İl: İzmir ● Koruma: Var ● Başlıca Özellikleri: kayalık kıyı adaları ● Kuş Türleri: Tepeli karabatak (59 çift) popülasyonuyla önemli kuş alanları statüsü kazanır.



ILDIR KÖRFEZİ ADALARI

İl: İzmir ● Koruma: Var ● Başlıca Özellikleri: kayalık kıyı adaları ● Kuş Türleri: Tepeli karabatak (84 çift) popülasyonuyla önemli kuş alanları statüsü kazanır



GEDİZ DELTASI

● İl: İzmir ● Koruma: kısmen ● Başlıca Özellikleri: kıyı lagünleri, tuzlalar ● Kuş Türleri: Tepeli pelikan (35 çift), flamingo (1450 çift), küçük kerkenez (25 çift), kılıçgaga (55 çift), kocagöz (30 çift), bataklık kırlangıcı( 35 çift), akça cılıbıt (1000 çift), mahmuzlu kızkuşu (50 çift), Akdeniz martısı (900 çift),küçük sumru (205 çift) ve Hazar sumrusu (100 çift) popülasyonuyla önemli kuş alanları statüsü kazanır. Kışın aralarında küçük karabatak (maks. 1000), tepeli pelikan (maks. 450) bulunan büyük sayıda su kuşunu (maks. 25.239) barındırır.



KÜÇÜK MENDERES DELTASI

● İl: İzmir ● Koruma: var ● Başlıca Özellikleri: tatlısu gölleri, bataklık ● Kuş Türleri: Küçük karabatak (maks. 160) bölgede konaklar.



KUŞ GÖLÜ

● İl: Balıkesir ● Koruma: Var ● Başlıca Özellikleri: tatlı su gölü, alüvyal orman ● Kuş Türleri: Küçük karabatak (150 çift), tepeli pelikan (35 çift), gece balıkçılı (150 çift), alaca balıkçıl (100 çift) ve kaşıkçı (200 çift) ürer. Yıl boyunca çok sayıda karabatak bulunurken (maks. 2650), tepeli pelikan (maks. 117) ve dil kuyruk (maks. 34) da kışın düzenli olarak görülmektedir.



DEMİRKÖPRÜ BARAJI

● İl: Manisa ● Koruma: Yok ● Başlıca Özellikleri: baraj gölü ● Kuş Türleri: sakallı akbaba (1 çift), kara akbaba (2 çift) ve kaya kartalı (2 çift) üremektedir.