Kırışıklardan bir ‘fıs’la kurtulun

Ev işlerinde insanlar kadın erkek diye değil, ütü yapmayı sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye ayrılır. Ütü yapmak bazılarında terapi etkisi yaratırken bazı insanlar ise bu işten olabildiğince nefret eder. Ancak yeni teknoloji buharlı ütüler sayesinde bir 'fıs'la kırışıklıkları kolayca açabileceğiniz için artık ütüden korkmanıza gerek yok. Ütü severler için ise bu iş ayrı bir zevk haline gelecek. Ancak bir sürü seçenek içinden hangi ütüyü alacağınıza karar veremiyorsanız işte size küçük ipuçları...



HANGİ TİPİ TERCİH ETMELİ?

Buhar kazanlı ve normal buharlı ütü olmak üzere iki alternatife sahibiz. Buhar kazanlı ütüler normal tipteki ütülere göre genelde daha pahalı olur ama aynı sürede diğer tipe göre çok daha fazla kıyafeti ütüleyebilirsiniz. Eğer büyük bir ailemiz var, sık sık ütü kullanırım diyorsanız buhar kazanlı ütü almanız daha mantıklıdır. Düzenli ama nadir ütü kullanırım diyorsanız normal buharlı ütü almalısınız.



TASARIMI NASIL OLMALI?

Bir ütünün tasarımı kullanışını etkiler. Teknik olarak mükemmel bir ütü alırsınız, ek birçok özelliği vardır ama el yapınıza uygun değildir veya tutmakta zorlanırsınız. Bu gibi bir durumda ütü yapmak sizin için çile haline gelir. Bu yüzden ütü almadan önce kesinlikle elinizde tutun, deneyimleyin. Rahat bir şekilde kullanacağınızı düşünürseniz alırsınız.



HANGİ TABAN DAHA İYİDİR?

Ütüde en iyi taban nedir sorusunun kesin bir cevabı olmasa da genel olarak ütü tabanlarını şu şekilde özetleyebiliriz: ● Seramik Tabanlı: Ütünün kolayca kaymasını sağlar, yapışma ve parlamayı engeller. ● Teflon Tabanlı: Yapışmaz tipte alırsanız, kumaşın yanma ve sararmasını engeller. ● Çelik Tabanlı: Dikkatli kullanılmazsa kumaşın yanma riski yüksektir. Bu tipteki ütülerin en büyük marifeti tabandaki ısıyı eşit şekilde dağıtabilmesidir. ● Yeni Teknoloji Tabanlar: Yeni üretilen ütülerde steamglide ve durilium olmak üzere iki tip taban ön plana çıkıyor. Peki bu tabanların ne farkı var? Hemen cevaplayalım: ● Durilium Taban Ne Demek? Durilium teknolojisine sahip ütüler diğer tiplere göre sağladığı ekstra kayganlık ile çizilmeleri önlüyor. Böylece fermuar gibi zorlu yüzeylerde hızlı ve konforlu bir ütüleme deneyimi sağlıyor. Yeni Durilium AirGlide Teknolojisi sayesinde ise hızlı ve zahmetsiz ütüleme performansı sağlanmakla birlikte optimum buhar gücü ile maksimum performans sunuluyor. ● SteamGlide Taban Nedir? Bu teknolojiye sahip tabanlar çizilmeye oldukça dayanıklıdır. Kullanım sonrası temizliği de kolaydır. Buharlı ütüler için en iyi tabandır.



TEKNİK RAKAMLAR KAFA KARIŞTIRMASIN

● Motor Gücü: 2000-2400 W güce sahip ütüler kırışık gidermek için yeterlidir. Bu değer ne kadar büyük olursa ütü o kadar fazla enerji tüketir ama bir o kadar da hızlı ütü yapmanızı sağlar. ● Buhar Hacmi: Minimum 40 gr olmalı. ● Buhar Gücü: Minimum 90 gr olmalı. Ne kadar fazla olursa o kadar hızlı ütü yapabilirsiniz. ● Şok Buhar Özelliği: En az 240 gr püskürtme gücüne sahip bir ütü pantolon çizgileri için yeterlidir.



DİĞER ÖZELLİKLER:

● Otomatik kapanma özelliğine sahip bir ütü alırsanız ütünün fişini çekmeyi unuttum mu acaba endişesinden kurtulursunuz. ● Tabandaki delik sayısı arttıkça kırışık gidermeniz kolaylaşır. ● Kirece karşı koruyucu özelliğe sahip bir ütünün kullanım ömrü daha uzun olur. ● Anti-drip (damlama önleme) özelliğine sahip ütüler kumaş lekelenmesini önler. ● Alacağınız ütüyü ve ütü firmalarını kesinlikle forumlarda araştırın. Mesela ısınma süresi ne kadarmış? Kablo uzunluğu kullanım için ideal mi? Uzun ömürlü mü? Bu soruların cevaplarını sadece o ütüyü kullanan kişiler bilebilir. Sizden önce o ütüyü almış olan kişilerin görüşlerinden yararlanın. ● Alacak olduğunuz ütünün enerji sınıf A++ olmalı.