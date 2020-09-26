Geleneksel kahvaltıya modern yorum

Günün en zengin, en bereketli, en leziz öğünüdür kahvaltı. Cemal Süreya, "Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı" diyerek kahvaltının yarattığı ruhu ne de güzel anlatmış. Bu kahvaltıya derin bir tutkuyla bağlı olanların anlayabileceği mutluluk hissidir. Bu duyguyu yaşayabileceğiniz enfes lezzetler tadacağınız harika bir kahvaltı mekanına götüreceğim sizi bu hafta lezzet durağımızda. Ege'nin lavanta kokan şirin kasabası Alaçatı'daki yeni nesil kahvaltı yeri Lime Alaçatı. Saklı bir alanda özel bir bahçeye giriyorsunuz, kendinizi şehrin merkezinde ama çok özel yemyeşil bir vahada buluyorsunuz. 1800'lere dayanan tarihi dokusuyla sadece İzmir'in değil, dünyanın da en güzel yerlerinden biri olarak adlandırılan son yılların en nezih ve popüler tatil beldesi Alaçatı'daki mekan sosyal mesafe kurallarına uyularak açık havada ancak 35 kişi kabul edebiliyor. Son dönemde gördüğüm, lezzetlerini tattığım tarzı, sunumu konsepti ile çok özel bir kahvaltı mekanı.

PAKETLİ ÜRÜN YOK

Lime Alaçatı kahvaltısının özel olmasının nedeni, 80 yıllık Alaçatı Tatlıcısı İmren'in birikimini, kültürünü, lezzetlerini alarak, geleneksel Türk kahvaltısına Avrupai bir tarz getirmesi. İmren kahvaltısının yeni nesil versiyonu olmuş. Burada sizi eğitimli, modern, zarif bir kadın olan Sevgi Ölmezer karşılıyor. Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü ve ikinci bir bölüm olarak risk yönetimi mezunu. Amerika'da iş yöneticiliği, pastacılık ve ekmekle ilgili eğitimler de almış. İzmir'de de pastacılık alanındaki eğitimlerini sürdürmüş. Yurt dışında yaşamanın verdiği birikim ve donanımla Sevgi hanım, işini tutku ile yapıyor. Lime Alaçatı'da asitli içecek ve ambalajlı ürün bulunmuyor. Kahvaltılık ürünler sipariş verdiğinizde taze hazırlanıyor. Reçeller kendi bahçelerinden toplanan taze meyvelerden yapılıyor. Biber, domates, salatalık, semizotu, karpuz ve kavun da kendi tarlalarında yetiştiriliyor.

BİR ASIRLIK MAYA

Ekmekler, 92 yıllık ekşi mayadan. Kruvasan, sandviç, pankek ve ekmek üstü açık kek tarzı ürünlerde minimum şeker, bol orman meyvesi kullanılıyor. Bademli limonlu kruvasanı efsane, mutlaka tatmalısınız. Mekanın spesiyali olan pankek; süt reçelli pankek üzerinde kurabiye parçaları ve muz ile servis ediliyor. Kruvasanlar, İmren Alaçatı'nın Fransız şefinin elinden. Ekim ayı itibariyle internet sitesi üzerinden bütün ürünleri online sipariş verebilirsiniz. Butik kalmayı düşünüyorlar ancak online satış ile yurdun her yerine gönderim yaparak marka olmayı hedefliyorlar.



ÜNLÜ FRANSIZ ŞEFTEN TARİFLER

GELENEKSEL Türk tatlıları ile Fransız ve dünya lezzetlerini bulabileceğiniz yer Alaçatı Tatlıcısı İmren. 1941 yılında başlayan tatlı ve helva üretimini geleneksel üretim tekniklerimizi koruyarak devam ettirdiler. BUGÜN 4. kuşak Ekrem ve Eren Ölmezer kardeşler tarafından yönetiliyor. İmren Tatlıcısı yoluna tatlı konusunda uzman ünlü Fransız şefi transfer ederek devam ediyor. İmren, yıllarca İngiltere'de ve dünyanın birçok ülkesinde ünlü işletmelerde hizmet etmiş, kraliyet ailesine pastalar yapmış şefin yaptığı kruvasanlar ve geleneksel Fransız tatları bu yıl Çeşme ve Alaçatılılarla buluşturdu. Şimdi de Lime'da Fransız kahvaltı geleneğini Alaçatı'ya taşıyor. GÜZEL bir kahvaltıyla başlayan gününüzü geleneksel Alaçatı mimarisi ile yapılmış Alaçatı İmren Han Otel ve Konakları'nda kusursuz konaklama deneyimi ile taçlandırabilirsiniz.



SON SÖZ; Bir tarihi kültüre geleneğe birikime sevginizi katarak ortaya çok özel bir iş çıkarabilirsiniz. Geleneksel Türk kahvaltısına İmren'in 80 yıllık lezzetlerini ve enfes lezzetler ini eklerseniz ortaya çok özel bir mekan ortaya çıkar. Bu mekanın adı Lime Alaçatı olur.