Göllerde sonbahar manzaraları

ULUABAT GÖLÜ/ BURSA

Uluabat Gölü'ndeki adalardan en büyüğü olan Nailbey Adası'nda bulunan manastır, Bursa ve çevresinde, günümüze kadar gelebilen en eski manastırlardan biridir. 825 yılından önce yapıldığı tahmin edilen bu yapıda kaynaklara göre 7-8 keşiş yaşamıştır. Turna, kefal ve sazan gölden en çok çıkarılan balıklardır. Gölyazı ve Uluabat köylerinden hareket eden kayıklarla gölde gezi yapabilirsiniz.



TUZ GÖLÜ/ KONYA

Tuz gölünün manzarası başka hiçbir gölünkine benzemiyor. Kendinizi karlarda yürür gibi hissedeceğiniz sırada tuz üzerinde olduğunuzu fark ediyor ve çok daha ayrı bir hisse kapılıyorsunuz.



YEDİGÖLLER/ BOLU

Yedi gölün her birinin ayrı bir öyküsü var. Zengin bir bitki örtüsüne sahip. Özellikle sonbahar ayları Yedigöller'i ziyaret etmek ve eşsiz renk skalasını görmek için en uygun zaman. Kapankaya Seyir Terası, eşsiz manzaraları görebileceğiniz en güzel yer.



SALDA GÖLÜ/ BURDUR

Bembeyaz kumsalı ve turkuazdan laciverde mavinin binbir tonuna bürünen tertemiz sularıyla Salda Gölü, Türkiye'de görülecek en özel doğal güzelliklerin arasına adını yazdırdı. Burdur çevresindeki doğal güzellikler yalnızca Salda Gölü ile de sınırlı değil. Burdur'un hemen yanı başındaki Isparta'nın Kuyucak Köyü'nün birkaç yıl önce lavanta tarlaları nedeniyle ünlü olmasının da Salda Gölü'nün bu kadar tanınmasında ve ziyaret edilmesinde payı var. Isparta'ya lavanta tarlalarını görmeye gelenler, buradan kısa bir yolculukla Salda Gölü'ne de uzanıyorlar.



BAFA GÖLÜ/ AYDIN

Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü Bafa, Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerinin sınırlarında kalıyor. Ege Denizi'nin İÖ 4. yüzyıla kadar bir parçası olan Bafa Gölü, bugünkü Büyük Menderes Deltası'nı kaplayan geniş Miletos Körfezi'nin bir uzantısıydı. Çebi'nin Yeri'den ve Kapıkırı köyünden teknelerle göldeki adalar gezilebiliyor. Göldeki İkizadalar'dan biri gerçekten ada, diğeri ise karaya kıstakla bağlı ve bir kalenin kalıntılarını barındırıyor. Bu doğal plaj ve adanın üzerindeki kalıntılar göz alıcı. Özellikle yazın turist gruplar tekneyle gelip yüzmeden geri dönmüyor.



SEYFE GÖLÜ/KIRŞEHİR

Gölün doğu kısmında pek çok küçük adacık yer alıyor. Göl çevresinde 187 farklı kuş türü bulunuyor. Aynı zamanda Seyfe Gölü'nde büyük bir flamingo topluluğu barınıyor. Sonbahar mevsiminde diğer kuş türleri gibi ördekler de göle gelerek yaşamlarını sürdürüyorlar. Flamingoların göle akın ettiği zamanlarda Badıllı mahallesinden göl kenarına gelerek oluşan muhteşem görüntüyü izleyebilirsiniz.



SÜLÜKLÜ GÖL/ UŞAK

Uşak'ın Banaz ilçesi sınırları içinde bulunan ve adını yaz aylarında köylülerin topladığı sülüklerden alan göl, her mevsim güzelliğiyle ziyaretçilerini bölgeye davet ediyor. Az bilinen ve koruma altındaki alanlardan olan göl doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Kozviran köyü yakınlarından yaklaşık 7 kilometrelik bir yürüyüşle göle ulaşılabilir. Göl yakınlarında su kaynakları ve kamp alanları mevcut. Her mevsim bölgeye yürüyüş gerçekleştirilebilir. Dağcılar için bulunmaz bir rota. Gölden toplanan sülükler geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında kullanılıyor.



EĞİRDİR GÖLÜ/ ISPARTA

Güneş ışığının durumuna göre farklı renklere bürünen Eğirdir Gölü, bölgede 'Yedi Renkli Göl' olarak da anılıyor.



KARAGÖL/İZMİR

Ayna gibi ışıltılı bir göl, bolca yeşillik ve oksijen, şen insan sesleri, bolca fotoğraf malzemesi ile müthiş bir krater gölü.



Melih DEMİRTAŞ