Çanakkale'de şantaja karşı çifte infaz

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde gece yarısı bir işletmede çıkan tartışmada Recep Şatrol eski çalışanına ve eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Barış Tekebaş (24) ve eşi Duygu Tekebaş (23) olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı Şatrol iş yerinde çalışan bir kadını silah zoruyla rehin alıp onun otomobiliyle olay yerinden kaçtı.
Kanlı çifte infazın kıvılcımını ateşleyen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Bir süre önce Duygu ve Barış Tekebaş'ın 17 yaşındaki genç bir kız arkadaşlarını eski patronları olan Recep Şatrol ile tanıştırdığı ve ikilinin birlikte oldukları anları ise fotoğrafladıkları öne sürüldü.
Daha sonra işten ayrılan Barış Tekebaş eşi Duygu Tekebaş ile iddiaya göre "Fotoğrafları eşin ve çocuklarına yollarız" diyerek para talep etmeye başladılar. Vinç ve taşıyıcı firması bulunan iş insanı Recep Şatrol yıllardır yanında çalışan ve bir ay önce işten ayrılan Barış Tekebaş'ı eşiyle birlikte konuşmak istediğini söyleyerek gece geç saatlerde yanına çağırdı. Barış Tekebaş, eşi Duygu Tekebaş'ı da yanına alarak eski patronunun Panayır Mahallesi'nde bulunan iş yerine geldi.
Duygu Tekebaş
ART ARDA ATEŞ ETTİ
Burada Recep Şatrol ile Barış Tekebaş arasında istenilen yüklü miktarda para konusunda tartışma çıktı. Tekebaş çiftinin fotoğraflar ve para konusunda isteklerinden taviz vermemesi üzerine sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Belindeki silahı çeken Şatrol, Barış Tekebaş'a ve Duygu Tekebaş'a ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefinden kaçarak uzaklaşmaya çalışan Tekebaş kapının önünde, eşi Duygu Tekebaş ise bir kaç metre ileride sırtından vuruldu. Kanlar içinde yerde yatan çiftin yanına yaklaşan Şatrol, her ikisini acı dolu yalvarışlarına aldırmadan "daha ölmediniz mi" dedikten sonra yakın mesafeden kafalarına birer el daha ateş ederek infaz etti.
Barış Tekebaş
12 ADET BOŞ KOVAN
Buğra S.'nin kafasına silah dayayan Şatrol, çalışanının kullandığı otomobille Assos'a da doğru yola çıktı. Daha sonra fikir değiştiren Şatrol, kavşakta araçtan inip yaya olarak kaçtı. Barış Tekebaş ve Duygu Tekebaş'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları araştırmada 12 adet boş kovan tespit etti.
Recep Şatrol
BARAKADA YAKALANDI
Barış Tekebaş ve Duygu Tekebaş'ın cansız bedenleri Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis Recep Şatrol'u yakalamak için alarma geçti. Saatler süren çalışma sonucu Şatrol, Ahmetçe Köyü kırsalında bulunan bir dağ evine düzenlenen baskın sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.