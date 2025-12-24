Haberler Çanakkale Çanakkale'de şantaja karşı çifte infaz Çanakkale'de şantaja karşı çifte infaz Kendisine şantaj yapan eski çalışanına ve onun eşine 12 kurşun sıktı, bununla da yetinmeyen iş insanı, kanlar içinde yerde yatan ve kendisine yalvaran genç çifti “daha ölmediniz mi” diye bağırdıktan sonra kafalarından vurdu. Soğukkanlılıkla can çekişen çifttin kafalarına birer el ateş edip infaz eden iş insanı otomobili olan bir kadını rehin alıp olay yerinden kaçtı. CENNETE ÜSTEMEL









Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde gece yarısı bir işletmede çıkan tartışmada Recep Şatrol eski çalışanına ve eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Barış Tekebaş (24) ve eşi Duygu Tekebaş (23) olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı Şatrol iş yerinde çalışan bir kadını silah zoruyla rehin alıp onun otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Kanlı çifte infazın kıvılcımını ateşleyen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Bir süre önce Duygu ve Barış Tekebaş'ın 17 yaşındaki genç bir kız arkadaşlarını eski patronları olan Recep Şatrol ile tanıştırdığı ve ikilinin birlikte oldukları anları ise fotoğrafladıkları öne sürüldü.