Cunda’da balığa alternatif

ZOR günlerden geçiyoruz. Her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Restoranlara yasaklar gelmeden önce yazmış olduğum yazılarımı yayınlıyorum. Kendine özgü güzellikler barındıran Ayvalık, doğası mimarisi yemek kültürü coğrafi işaretli zeytinyağı ile bir markadır. Özellikle yemek kültürüyle öne çıkan Ayvalık, eşsiz Ege mutfağının da öne çıkan bir temsilcisi. Masmavi denizi, tarihi güzellikleri, Arnavut kaldırımları, taş binaları, defne, zeytinyağı, dağ kekiği ve iyot kokusunun birbirine karıştığı insanın ömrüne ömür katan doğa harikası bir yerdir Cunda...

ADI 'BİR NUMARA'

BU hafta lezzet durağımız Ayvalık Cunda'nın tarihi lezzet noktalarından birisi İtalyanca 'bir numara' anlamına gelen Uno Pizza. Cunda'da Atatürk heykelinin arkasında iki katlı tarihi bir binada hizmet vermektedir. 30 yıllık pizzacılar. gerçekten adı gibi bir numara. Evrensel dünya standartlarında pizzayı burada yiyebilirsiniz. Bakmayın pizza dediğimize efsane pizzalarının yanında Ege mutfağının en özel lezzetleri sunulmakta. UNO Pizza, bir aile işletmesi. Burayı Nazikten ve Yusuf Somay kurmuş, şimdi oğulları İsmet ve Ali Haydar Somay sürdürüyor. Baba Yusuf Somay 1991 yılında 9 masa ile başlamış günde 30 pizza satıyorlarmış. Şimdi günde 350- 400 kişiye hizmet vermektedir. Pizzanın yanında balık lokantaları olunca şinitsel, köfte, makarna, salata ve köfte çeşitlerini artırmışlar. Farklı şeyler arayan müşteri aynı çatı altında birçok lezzeti bulabiliyor. Özel bir imalat atölyeleri var. Ürünler buruda hazırlanıp ana mutfakta pişiriliyor. Pizzalarının lezzet sırrı 30 yıllık tecrübe ve işine olan sevgileri. Endüstriyel pizzacılardan farklı olarak hamur 48 saat gibi uzun bir mayalama sürecinden geçiyor. Hamur elde açılıyor, taşın üzerinde pişiriliyor. Pizza için üretilen özel peyniri, taze domates, fesleğen ve sıfır salça kullanıyorlar.

TAM BİR AİLE SOFRASI

MÜŞTERİ odaklı çalıştıklarını belirten İsmet Somay "Müşteri bunu beğenmedim deyince biz utanıyoruz. İnsanlar akşam yemeklerine özel olarak hazırlanırlar, akşam yemeği bir ritüeldir, kutlamadır. Bu yüzden konuklarımızın gecenin tadını çıkarmalarını sağlamaya çalışıyoruz ve bizden kaynaklı sorun çıksın istemiyoruz. Müşterinin talep ve isteklerine göre kendimizi yeniliyoruz. Rezervasyonsuz çalışıyoruz. Yoğun olduğu günlerde müşterinin telefonu alınarak müsait olduğunda arayıp davet ediliyor" diyor. Bütün yemekleri iki kardeş yapabiliyor. Mutfakları önce anne mutfağı imiş. Annelerinin yaptığı makarnası, köftesi nasıl yapılıyorsa öyle yapılıyormuş. Kızartmalık patates hariç hiçbir ürün hazır ürün kullanılmıyor. Sadece kızartmalık patatesi hazır alıyorlar. Diğer bütün ürünleri kendi kontrollerinde, kendileri lezzetlendirmelerini yapıyorlar. İstedikleri ürünü çıkarmak için profesyonel destek olarak danışmanlık hizmeti alıyorlar.



BİRÇOK ÇEŞİT BULUNUYOR

Çorbalardan kremalı domates çorbası, başlangıçlar peynir tabağı, dana carpaccio, Melanzane (panelenmiş kızarmış patlıcan üzerine ev yapımı domates sos ve mozeralla peyniri ile fırınlandıktan sonra servis edilmektedir.) Kiremitte kekikli sepet peynirini, portakallı sardalya turşusunu (fava ile servis edilmekte) bayıldım denemelisiniz.

Salatalarda; Cunda salata, roka parmesan salata mevsim ve bonfile salata çeşitlerini deneyebilirsiniz.

Burger çeşitlerinden hamburger, Cheese burger ve Uno burgeri tavsiye ederim.

Makarna çeşitleri arasında, domatesli, karidesli, somonlu ve bolonez spaghetti, bonfileli arrabiata penne bulunuyor.

Pizzalarda çok çeşit var. Benim favorim carpaccio, lorlu ve otlu pizzaya bayıldım. Yerel otlardan yapılan Ayvalık Cunda'nın meşhur taze lorlu pizzayı denemelisiniz.

Ana yemekte; ızgara bonfile, ızgara köfte, et ve tavuk şinitzel, ızgara somon yenebilir.

Tatlılarda elmalı tart ve özellikle brownisine bayıldım.



Son söz; Bütün aile işin başında. İşleri büyük bir sevgi ve disiplinle yapmaktalar. Profesyonel bir hizmet alıyorsunuz. Güzel konsepti, güler yüzlü çalışanları ve hızlı hizmeti son olarak da birbirinden güzel lezzetleriyle tam aradığınız alternatif olacak bir mekan Uno Pizza.

SEZER ALTAN