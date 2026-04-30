Ankara'da İzmir masası! AK Parti İzmir heyeti, Bakan Uraloğlu ile görüştü

AK Parti İzmir heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir görüşme gerçekleştirerek İzmir’deki ulaşım ve altyapı yatırımlarını değerlendirdi. Toplantıda kentin öncelikli projeleri ele alındı ve mevcut çalışmalar masaya yatırıldı.

ERTAN GÜRCANER

Giriş Tarihi:

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı Aksoy, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ile Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın da yer aldığı heyetin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettiğini açıkladı.

SAYGILI, SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Saygılı, İzmir'in ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti. Görüşmede, kentin yatırım önceliklerinin çok boyutlu bir çerçevede değerlendirildiği ifade edildi.

VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU

AK Parti heyetinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde İzmir'e yönelik projeleri ve planlanan yatırımları gündeme getirdiği öğrenilirken, toplantının "verimli" geçtiği vurgulandı.

ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI

AK Partili Saygılı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nu Genel Sekreterimiz Eyyüp Kadir İnan, İzmir Milletvekillerimiz Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Menemen Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan ile birlikte ziyaret ettik. İzmir'imizin ihtiyaçlarını çok boyutlu bir çerçevede ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız nezdinde şehrimizin ulaşım, altyapı ve yatırım önceliklerini kapsamlı şekilde değerlendirdik. Sayın Bakanımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.

