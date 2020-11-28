Fotograf tarihinin ilkleri

İlk "insanlı" fotoğraf (1839)



LOUIS Daguerre tarafından yakalanan bu kare, hem en eski Paris fotoğrafı olma özelliğini taşıyor hem de insan içeren ilk fotoğraf olarak biliniyor. Uzun pozlama ile 10 dakikada çekilen fotoğrafın sol köşesinde iki adet insan figürü yer alıyor.



İLK BİR ROKETİN FIRLATILIŞ ANI (1950)

NASA tarafından çekilen bu fotoğraf, 1950 yılına ait. Kalkış anı ölümsüzleştirilen bu roketin adı ise Bumper 2.14. İlk ölümcül uçak kazası fotoğrafı.



İLK AY'DAN ÇEKİLEN DÜNYA (1966

23 Ağustos 1966'da yakalanan bu kare, yörünge aracının 16. turu esnasında çekilmiş.

TAHMİN edebileceğiniz üzere bu fotoğrafın çekimi için drone kullanılmamış! Sıcak hava balonu sayesinde yakalanan kare, 1860 yılına ait. Fotoğrafta yer alan bölge ise Boston.



İLK HABER FOTOĞRAFI (1847

Bir suçlunun tutuklandığı anı gözler önüne seren bu fotoğraf, 1847 yılına ait.



İLK NEW YORK FOTOĞRAFI (1848)

BU kare, Manhattan'ın üst batı tarafında çekilmiş. Fotoğrafta yer alan Üniteryen Kilise'si ise ne yazık ki günümüze kadar ulaşamamış.



INSTAGRAM'DA PAYLAŞILAN İLK FOTOĞRAF

Instagram'da paylaşılan ilk fotoğraf, 2010 yılına ait. Fotoğrafın sahibi ise Instagram'ın kurucu ortaklarından Kevin Systrom.



İLK RENKLİ FOTOĞRAF (1861

İlk renkli fotoğraf, 1861 yılında James Clerk Maxwell adında bir matematiksel fizikçi tarafından çekilmiş.