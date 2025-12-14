Son dakika: Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Son dakika haberleri… Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Şehzadeler Belediyesi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Acımız tarifsiz…

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanımız Gülşah Durbay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler'e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır.

Seni hiç unutmayacağız Gülşah Durbay!"

Durbay'ın vefatına ilişkin peş peşe taziye mesajları geldi.

PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından Durbay'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri paylaştı:

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi'nin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yayınladığı taziye mesajında Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise mesajında "Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden derin bir üzüntü duyduk. Merhumeye Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve CHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Başkan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."