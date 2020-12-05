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Haberler Cumartesi Geyikli kazak vakti geldi

Geyikli kazak vakti geldi

Geyikli kazak vakti geldi
Giriş Tarihi: 5.12.2020

Yeni yıl denildiğinde akla gelen ilk şeylerden biri de yılbaşı temalı kazaklar... Yün dokuları, geyik desenleri ve kırmızı- beyaz-yeşil buluşması yeni yıl ruhunu iliklerine kadar hissetmeni sağlayacak. Yılbaşı kazaklarınızı tayt ve skinn jeanler ile rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey ise bunun konsept bir kıyafet olduğu. Bu neşeli kazakları yılbaşına yaklaştığımız şu günlerde şık bir taç ya da kemerle tamamlayabilirsiniz. 2021'e evde gireceğiz. Bu yüzden bu ruhu seviyorsanız siz de bu trende katılın.

Fulya TANYOL

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