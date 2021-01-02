  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Cumartesi Beyzbol ceketleriyle 80’ler esintisi

ceketleriyle 80’ler esintisi

Beyzbol ceketleriyle 80’ler esintisi

2.1.2021

Eminim 80'leri iyi bilenler hatırlamıştır; çünkü bomber model ceketler, 80'ler modasının vatkalı kolej havasını üzerinde taşıdığı için vintage akımının günümüze uyarlanmış yorumu gibi adeta. Beyzbol ceketleri bu sezon özellikle sokak modasında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bir t-shirt'ün üstüne giyilebilecek çok tarz bir ceket. Bu aralar kolej/ beyzbol ceketi çok moda. Farkettiyseniz çoğu dönem kıyafetleri rahatlığı ve kombinlenebilme özelliğinden dolayı trend oluyor. Özellikle bomber ceketler bu yıl gardıropların en gözde ve en iddialı parçası olmayı başardı.

Fulya TANYOL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beyzbol ceketleriyle 80’ler esintisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.