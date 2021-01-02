Beyzbol ceketleriyle 80’ler esintisi

Eminim 80'leri iyi bilenler hatırlamıştır; çünkü bomber model ceketler, 80'ler modasının vatkalı kolej havasını üzerinde taşıdığı için vintage akımının günümüze uyarlanmış yorumu gibi adeta. Beyzbol ceketleri bu sezon özellikle sokak modasında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bir t-shirt'ün üstüne giyilebilecek çok tarz bir ceket. Bu aralar kolej/ beyzbol ceketi çok moda. Farkettiyseniz çoğu dönem kıyafetleri rahatlığı ve kombinlenebilme özelliğinden dolayı trend oluyor. Özellikle bomber ceketler bu yıl gardıropların en gözde ve en iddialı parçası olmayı başardı.

Fulya TANYOL