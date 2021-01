Sokak hayvanlarının Italyan kahramanı

Onun adı Armand, sadece Armand (soyadını sır gibi saklıyor). 28 yaşındaki Armand bir İtalyan. İtalya'da bir araba satış şirketi için hesap yöneticisi olarak çalışıyor. Kovid pandemisi sürecinde açtığı Youtube kanalı Av React Show ile bugün on binlerce kişiye ulaşmış durumda. Armand'ın çektiği videolarda ilk dikkatimi çeken şey ise Türkiye ve Atatürk ile ilgili çok fazla paylaşım yapıyor olması. Bizimle ilgili paylaşımlarından o kadar çok etkileniyor ki bir Türk gibi tepki veriyor. Bu da beni Armand'ı bulmaya ve onunla konuşmaya zorladı. Nereden geliyor bu Türk ve Türkiye sevgisi diye merak ettim doğrusu. O kadar şanslıydım ki önce Armand'a sonra da onun İzmirli arkadaşı Nazlıcan Yakın'a ulaşabildim. Sohbetimiz sırasında öğrendim ki Armand Türkiye ile ilgili çektiği videolardan elde ettiği geliri yine Türkiye'ye gönderiyor, hem de ne için biliyor musunuz? Buradaki sokak hayvanlarının barınma ve yiyecek sorununu giderebilmek için. Bu konuda ona arkadaşı Nazlıcan Yakın aracılık ediyor. Bugüne kadar Türkiye'den 8 kente, onlarca hayvansevere ve dolayısıyla yüzlerce sokak hayvanına ulaşmışlar. Ama Armand daha fazlasına ulaşmayı hedefliyor. Gelin Armand'ı yakından tanıyalım...



EN BÜYÜK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ

● Youtube kanalını ne zaman açtın?



İlk Kovid karantinası sırasında Youtube kanalımı açmıştım. Bu kanal için en büyük hayalim, birbirimize yardım ettiğimiz büyük bir topluluk oluşturmaktı, bu yüzden youtube'dan kazandığım paranın bir kısmı her ay Türkiye'deki sokak hayvanlarına gidiyor. Bunun için kanalıma abone olan ve her gün beni destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum.





● Bu harika bir şey.

Paylaşmak ve başkalarına yardım etmek her zaman hayattaki en büyük ilkelerimden biri olmuştur. Hayvanlara veya insanlara daha pratik bir şekilde yardım edebilmek için her zaman bir hayalim vardı. Şimdi Youtube ile para ya da yiyecek bağışlayarak kolayca yapabilirim. Yine de hayalim hala yapım aşamasında! Kanalım ve bu topluluk büyümeye devam ettikçe, muhtemelen Türkiye'den başlayarak bazı hayvan barınakları oluşturarak daha fazla hayvana yardım etmek istiyorum. Çok fazla planım var ve bunları Youtube ile başarabildiğim için çok mutluyum.



İZMİRLİ NAZLICAN'IN YARDIMI

● Sokak hayvanları için olan yardımlarını Türkiye'ye nasıl ulaştırıyorsun?



Türkiye'de sokak hayvanları projeme İzmirli bir arkadaşım, Nazlıcan yardım ediyor. Bu desteğinin yanı sıra tüm videolarıma Türkçe altyazı eklediği için ona özel bir teşekkür etmek istiyorum.



Yüklediğin videoların çoğunda Türklerin yardımseverliği, vatanseverliği üzerine bir vurgu var. Türk halkı, Türkiye ve Atatürk ile ilgili videolar paylaşmaya nasıl karar verdin?



Türk videoları yapma kararım doğal bir şekilde ortaya çıktı. Başlangıçta uluslararası videolar çektim ancak Türk halkı, Türk kültürü, müziği ve büyüleyici Türk tarihi ile bir bağ geliştirmeye başladığımda Atatürk hakkında da bir şeyler öğrenmiş oldum. Hala Atatürk'ün kitabını okuyorum, onun geçmişine ve bir lider olarak vizyonuna hayranlık duyuyorum. Siyasi vizyonu ve çalışmaları ile bugün dünyanın her yerindeki siyasetçiler için örnek teşkil etmesi gerektiğini de düşünüyorum.



Peki İtalya'daki arkadaşlarına ya da yakınlarına bizden bahsediyor musun? Ne tepki veriyorlar?





Elbette neredeyse tüm arkadaşlarım Türkiye'yi çoktan ziyaret etti ve bayılıyorlar. Bu yüzden Avrupalıların Türkiye'ye karşı kötü düşüncelerinin olmadığını söyleyip duruyorum.



Sen hiç Türkiye'yi ziyaret ettin mi?



Maalesef Türkiye'yi hiç ziyaret etmedim. Elbette Türkiye'yi ziyaret etmeyi çok isterim ve bir an önce de yapacağım. Türkiye'de ziyaret etmek için sabırsızlandığım birçok harika yer var. Türkler bana karşı çok arkadaş canlısı ve harikalar. Her gün benden şehirlerini ziyaret etmemi isteyen insanlardan davetler alıyorum ve bu da Türklerin misafirperverlikleriyle ilgili bir başka harika kısım.



Buradaki dostlarına söylemek istediğin bir şeyler var mı?



Tüm Türk arkadaşlarıma beni destekledikleri ve yarattığımız bu harika topluluğu büyütmeme yardımcı oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Youtube kanalım için birçok planım var ve onları gerçekleştirmek için sabırsızlanıyorum. Bu muhteşem yolculuk için çok minnettarım. Ve bu ilk röportajım için çok teşekkür ederim. En iyi dileklerimle, AV.



"IZMİR, MİLAN'A ÇOK BENZİYOR"

Araştırdığın kadarıyla İzmir ile ilgili düşüncelerin neler?



İzmir, gördüğüm en güzel şehirlerden biri, kültür ve tarih dolu. Ve bence yaşadığım Milan şehri ile birçok benzerliği var. Bunun nedeni, her iki şehrin de çok modern ve yenilikçi olması ancak buna rağmen tarihsel kimliklerini canlı tutmasıdır. Ve İzmir'i ziyaret etmek için sabırsızlanıyorum. Güzel şehir!



47 BİN 500 TÜRK ARKADASI VAR

Kanalında yayınladığın videolar sana Türk arkadaşlarından mı geliyor?



Paylaşacak yeni videolar bulmak bir youtube kanalına sahip olmanın en zor kısmıdır. Abonelerim için her zaman en iyi videoları yapmak istiyorum, genellikle videolarımı abonelerimin isteklerine göre seçiyorum, ancak aynı zamanda gelecek videolarım için de kişisel araştırmalarımı yapıyorum.



Peki kaç Türk arkadaşın var diye sorsam...



Şimdilik 47.500 harika Türk arkadaşım var ve hepsini seviyorum.



4 AYDA 504 KİLO MAMA DESTEGİ

ARMAND'LA sohbet etmişken ona Türkiye'den en büyük desteği veren İzmirli arkadaşı Nazlıcan Yakın'la da konuşmasak olmazdı. Armand'ın Youtube'da Türk videolarından elde ettiği gelirin büyük çoğunluğunu kendisine gönderdiğini söyleyen Nazlıcan, "Ben de bir hayvanseverim. Türkiye'de sokak hayvanlarına besleme yapan diğer hayvanseverlerle de irtibat halindeyim. Paraya göre her ay belli sayıda kişileri seçip, o kişilere mamaları satın alıp gönderiyorum. Onlar da bizlere teşekkür videosu gönderiyor. Bu projeye 4 ay önce başladık ve şimdiden 504 kilo mama desteği sağladık. İstanbul, Kayseri, Zonguldak, Kırıkkale ve İzmir'den çok sayıda insana ve yüzlerce köpeğe ulaştık. 10 tane kedi evi aldık" diyor.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER