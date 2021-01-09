İzmir’in tatlı sanatçısı Urla’da

Tarihi çok eskilere dayanan ancak gerçek lezzetini Osmanlı mutfağında bulan baklava, bilhassa son dönemlerde pek çok ülke mutfağınca "paylaşılamayan lezzet" durumundadır. Baklava, her lokmasında ayrı bir lezzet saklı olan 40 katlı bir lezzet. Üstelik bu tatlıda lezzet kadar, bir tarih yolculuğu da saklıdır. Saray şölenlerinden düğünlere, ziyafetlerden devlet törenlerine kadar çok geniş bir çerçevede baklava bir kimlik kazanmış, bir medeniyet değeri haline gelmiştir. Gaziantep ile özdeşleşen, bu şehrin önemli bir markası olan Antep baklavası, Gaziantep'i Gaziantep yapan önemli bir değerdir. Antep baklavası tescili, Türkiye'nin AB'den aldığı ilk coğrafi işarettir.



PANDEMİDE YENİ ŞUBE

İzmir'in "tatlı sanatçısı" Ağam, Gaziantep'in yetiştirdiği en değerli tatlı ustalarından biri olarak tanınan Yaşar Murat çocukluk yıllarından beri kalbinde yer alan İzmir sevgisi nedeniyle İzmir'de yaşama ve çalışma kararı alarak, 1978 yılında Ailesiyle birlikte İzmir'e taşınır ve Ağam Baklavalarını kurar. 2020 yılında 42. yılını kutlayan Ağam, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikası ve 17 şubesi ile var olma nedeni olan İzmirlilerin "tatlı bir eseri" olarak, hayranlık uyandırmaya devam etmektedir. Bu süreçte bütün mağazaları faaliyette ve paket servisi ile kapınıza gelmekte. Gaziantep baklavasının İzmir'deki temsilcisi Ağam, İzmirlilerin hayranlığını çok kısa bir süre içerisinde kazanmayı başararak tanındı, sevildi, büyüdü ve İzmirlilerin çok sevdiği, gurur duyduğu bir İzmir markası haline geldi ve son olarak pandemide büyümeye devam ederek 17. şubesini Urla'ya açtı. Ağam'da baklava çeşitlerinin yanında kadayıf, su böreği, süt tatlıları çeşitleri, çikolata ve dondurma çeşitleri ile de hizmet verilmektedir. Kullanılan kaliteli ürünlerle yılların bilgi birikimi ustalığı birleşince katınca ortaya muhteşem bir lezzet çıkmaktadır. Bunu sürdürülebilir şekilde, işinizi sevgiyle tutku ile yapınca bir marka "AĞAM" çıkmaktadır. Ağam şu anda Yaşar Murat'ın "tatlı ustası" olarak yetiştirdiği oğulları; Ömer, Veysel ve Cevdet Murat tarafından yönetilmektedir.



ÜRÜNLER YÖRESİNDEN

Baklavada ustalığın yanında kullanılan malzemelerin önemi büyüktür. Ağam'da bütün ürünler su ve şeker hariç yöresinden alınmaktadır. Baklavada kullanılan yağ ve fıstık çok önemlidir. Yağ Urfa'dan ilkbaharda Nisan, Mayıs aylarında 15 çeşit taze körpe çiçekleri otları yiyen hayvanlardan alınmaktadır. Baklavada kullanılan fıstığın tamamını mevsiminde Antep'ten boz fıstık çeşitlerinden özel üretim alınmaktadır. Baklavada durum buğdayından (sert buğday) yapılan un kullanılmaktadır. Özel olarak sadece Ağam'a üretim yapılmaktadır. Su böreğinin peyniri keçi peyniri Antep'ten gelmekte mozeralla ile karıştırılmaktadır. Yine nişasta, yaz aylarında güneşte doğal ortamda kurutulmuş nişastalar yılık olarak alınmaktadır. Dondurmada kullanılan salep Kastamonu yöresi ile Akmaden Yozgat yöresinin salebi ile paçal yapılmaktadır. Kullanılan ürünlerin hammaddelerin kalitesine ve yöresinden alımında kesinlikle taviz verilmemektedir.



42 YILDIR AYNI KALİTE

Kalite anlayışları prensipleri "Kazancın çokluğu değil sürekliliği önemlidir" diyen Ağam Baklavalarının ikinci kuşak temsilcilerinden Veysel Murat, "Ağam Markasının olmazsa olmazları; Üretimde kalite, ticarette dürüstlük; çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve kanunlara saygı, doğduğumuz, üzerinde büyüdüğümüz topraklara, ülkemize sadakat, en büyük farklarımızdan biri olan ilkelerimiz, bizce sahip olduğumuz en önemli değerlerimizdir. Şirketimizin 42 yıldır devam eden istikrarlı ve güvenli büyümesi, Yönetim Kurulumuzun geleneklerine bağlı çalışmaları sayesinde; gelecekte de aynı istikrarla, aynı güvenle devam edecektir. Yaşar Murat tarafından bu ilkelerle kurulmuş olan Ağam, sadece sıra dışı ürünleriyle değil, örnek gösterilen ilkeleriyle de tanınır" demektedir.



Son söz; Marka, işletmenin gerçekleştirmek için çıktığı büyük rüyayı somutlar. Bir hayalle rüyayla çıkılan bu tatlı yolculukta sevgiyle emekle başarı ilmek ilmek örülmüş. Ortaya bir marka İzmir'in markası "AĞAM" çıkmış. Bu lezzet ve marka yolculuğunda AĞAM ailesine başarılar diliyorum.

Sezer ALTAN