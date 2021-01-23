Kar tutkunlarının cenneti Bozdağ

Türkiye'nin dört bir yanını kar kapladı. Pandemi nedeniyle evlerimizden çıkmadığımız bu günlerde kar sevinci hepimizi sardı. Her yerde yağsa bile İzmir'e kuru soğuğu gelir, kar uğramaz bize. İşte yine aynısı oldu. Soğuğu iliklerimize kadar hissetsek de maalesef lapa lapa yağan kar durumu şehir merkezinde yine olmadı. Bunları zaten sizler biliyorsunuz. Konuyu nereye getireceğim. İzmirli çocuklar kar lafını duyunca bile çok seviniyor. Hem de bu kadar evde kalmışken, küçük heyecanlar büyük mutluluklara sebep olabilir. Bizde de aynen böyle oldu. Lapa lapa karla sadece kitaplarda tanışan 4 yaşındaki oğlum Uzay Kaan İnce, tutturdu kar diye.



BİR MASAL DİYARI

Ne yapalım düştük yollara. Gidip hüsrana uğramayalım diye Ödemiş Bozdağ'ı rotamız olarak seçtik. Kış mevsiminde ilk defa gidiyoruz bu arada. Nedir, ne değildir hiçbir fikrimiz yok. Torbalı üzerinden de gidiliyor, biz Salihli üzerinden Bozdağ sırtlarına ulaştık. Ödemiş Bozdağ yamaçlarına ilerlerken sizi müthiş bir manzara karşılıyor. Uzay ilk defa görüyor ama bizim de bu kadar kar görmüşlüğümüz yok. Sanki Alplerdeyiz. Manzara mükemmel, masal diyarına ilerliyoruz. Kayak merkezine doğru çıktıkça yol boyunca bizim gibi pek çok kişi soluğu orada almış. Portatif masalarını açan eğleniyor.



KARTOPU OYNAMAK

Daha fazla dayanamayıp attık kendimizi pamuk gibi beyaz örtüye. Kar kalınlığı 30 santimetreden fazlaydı. Ayağınızı atar atmaz içinde kayboluyorsunuz. O devasa ağaçlar her bir noktasına kadar beyaza bürünmüş. Dedim ya film karesindeyiz. Çılgınlar gibi kar topu oynadık, sevindik. Uzay'ın tek derdi yatarak kar meleği olmak ve kar tanelerini diliyle yakalamaktı. Bu ikisini yapamadı. Tabii kitaplarda güzel ama sonuçta İzmirliyiz. Kendisine gelen minicik kar tanelerine bile bastı çığlığı 'donuyorum kurtarın' diye. Sonuç olarak hepimiz çok mutlu olduk. İyi ki böyle bir çılgınlık yapıp gitmişiz. Hatta küçük oğlum, gece dağlarda kalmayı teklif etse de bir daha geleceğimizi söyleyince ikna oldu.

YOLLAR SORUNSUZ VE TEMİZ

ÖDEMİŞ Bozdağ Kayak Merkezi de pandemi nedeniyle kapalı. İzmir'e taş çatla-sa 2 saat uzaklıktaki bu muhteşem görün-tüden kendinizi mahrum etmeyin. Biz de neden daha önce gitmedik diye çok pişman olduk. Hemen yanımızda böyle bir cennet var haberiniz olsun. Bu arada Karayolları 2. Bölge Müdürülüğü (İzmir) ve Ödemiş Beledi-yesi iyi çalışmış. Yollar tertemiz, hiçbir sorun yaşamadık. Tuzlama yapılmış, kayak merke-zine kadar rahatlıkla çıkabiliyorsunuz.



YANINIZA NE ALMALISINIZ?

KAFE ve restoranlar kapalı oldu-ğu için su ve atıştırmalıkları unutma-yın. Termosta bir kahve harika olur. Ama kısaca canınız ne istiyorsa yanını-za alın derim. İzmirliler olarak kar olayı bize uzak diyerek yünlü kıyafetlerinizle giderseniz ıslanmanız yüzde yüz. Mut-laka yedek kıyafet alın. Özellikle çocuk-lara. Su geçirmeyen eldiven. Portatif masa, sandalye zevkinize kalmış.



İZMİR'DE KIŞ TURİZMİ

Aslında Ödemiş Bozdağ, büyük bir potansiyele sahip. Uludağ, Palandöken'le nasıl gururlanıyorsak Bozdağ da kış turizmine adını yazdırabilir. Şu an sanki uyuyan bir dev görünümünde. Doğru yatırımcılar ve tanıtıma ihtiyaç var gibi duruyor. Oysa her imkan var. Burası İzmir gibi karla ilgisi olmayan bir şehirde, kış turizmiyle fark yaratabilir.

Nihan YARKENT İNCE