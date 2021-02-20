Müşteriyken göremediği ilgi onu işletme sahibi yaptı

Bayraklı Folkart Towers'da "Sultan's Derm" adlı estetik ve güzellik merkezini hayata geçiren Sultan Bozkurt, başka yerlerde gördüğü eksikliklerin olmayacağı bir işletme açtı. Bozkurt, "Birçok işletmenin çalışanları ya da yöneticileri çok ukala. Bir güler yüz, bir sıcaklık göremiyorsunuz. Bu beni çok rahatsız ediyordu. En son gittiğim bir merkezde hoş olmayan tavırlarla karşılaşınca hırs yaptım ve kendi yerimi açmaya karar verdim. Amacım diğer işletmelere rakip olmak değil, bu işin nasıl yapılması gerektiğini göstermekti" dedi. Cilt bakımı ve ameliyatsız işlemlerin yanı sıra yüz estetiği, vücut estetiği gibi ana konularda haftanın 5 günü faaliyet gösteren merkez, sadece hanımlara değil bakımına önem veren erkeklere de hizmet sunuyor. Bu alanda İzmir'den yola çıkan ve ileriki dönemde Türkiye'nin önemli noktalarında olmayı amaçlayan Sultan Bozkurt, aynı zamanda yurt dışından gelen müşterilerini de ağırlıyor.



ARAYA PANDEMİ GİRDİ



Böyle bir merkezi açmaya ne zaman karar verdiniz? Aslında hep bu sektöre girmeyi düşünüyordum. Geçtiğimiz sene şubat ayında henüz korona virüs salgını ülkemizde başlamamışken Balçova'da güzellik merkezi açmak için 2 katlı bir villa kiralamıştım. Hayalimde orası gibi bahçeli bir yer açmak vardı. Birkaç haftalık tadilat ve hazırlık aşaması bittikten sonra tam hizmet vermeye başlayacağımız zaman salgın yasakları devreye girdi. Birkaç gün içinde de belediye zabıtaları gelip işletmeyi durdurdu. Villanın sahipleri işyeri ruhsatı almadıkları için belediye tarafından işletmeyi açmama izin verilmedi. Hem kirasını 1 yıllık peşin vermiştim hem de içeriye bir dünya tadilat masrafı yapmıştım. Hepsi boşa gitti. Yaptığım masrafların ancak yüzde ellisini geri alabildim.





Bu durum sizi yıldırmamış sanırım Sonra aylarca kendi içimde ikilem yaşadım; yeni bir yer açsam mı, açmasam mı? Çünkü pandemi nedeniyle piyasanın durumu çok kötüydü. Yeniden bir masraf süreci olacaktı. Ama bir güzellik merkezi açmak için de sabırsızlanıyordum. En sonunda Bayraklı Folkart Towers B kulede bir ofis buldum ve gözümü karartıp açmaya karar verdim.



KENDİME SÖZ GEÇİREMEDİM

● Ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde, yakın çevrenizden nasıl tepkiler geldi? Arkadaşlarım beni hep uyardı, "Acele ediyorsun. Bu zamanda herkes zarar ederken işyeri açmak hiç mantıklı değil" diye. Onları dinliyordum ama kendime de söz geçiremiyordum.



Güzellik ve estetik alanında önceden eğitiminiz var mıydı? Maalesef yok ama sürekli bakım yaptıran biriyim ve yıllarca gide gele baya bilgi sahibi oldum.





Rakiplerinize oranla sizi farklı kılan bir özelliğiniz var mı? Samimiyete önem verdiğim için burada bir aile ortamı olmasını ve müşterilerin rahat etmesini istiyorum. Gelen kişinin canını sıkan, soğuk bir ortam olmasını istemiyorum. O nedenle kendi bildiğim yöntemle ilerleyeceğim.



KENDİ TARZIMDA HİZMET

● Bu konuda sorun yaşadınız sanırım. Birçok işletmenin çalışanları ya da yöneticileri çok ukala. Bir güler yüz, bir sıcaklık, bir kırmadan konuşma göremiyorsunuz. Bu beni çok rahatsız ediyordu. Benim hep bir işletme açıp aile ortamı oluşturma fikrim vardı. En son gittiğim bir güzellik merkezinde hoş olmayan tavırlarla karşılaşınca hırs yaptım ve kendi yerimi açmaya karar verdim. Amacım diğer işletmelere rakip olmak değil, bu işin nasıl yapılması gerektiğini göstermekti. Güzellik sektöründe sunulan hizmeti, kendi tarzımda ortaya koymak istiyorum.



Estetik ameliyatları da burada mı yapıyorsunuz? Yok hayır. Anlaşmalı olduğumuz 2 estetik ve plastik cerrahi doktoruyla ortak çalışıyoruz. O tarz ameliyatlar gerektiğinde merkezimizin dışında hizmet veriyoruz.



HEDEFİM BÜYÜMEK

● Sadece İzmir ölçeğinde mi çalışıyorsunuz? Şimdilik İzmir, ancak yurt dışından da müşterilerimiz geliyor. Fransa ve Arap ülkeleriyle çalışıyoruz. Sultan's Derm'i İzmir'de büyütme düşünceniz var mı? İleride markalaşma yönünde büyüyerek İzmir'in yanı sıra tüm Türkiye'ye yaymayı düşünüyorum. Bu konuda iddialıyım. Çünkü ben yapacağım dediğim zaman yaparım. Pes etmeyi seven biri değilim. İsim hakkı vermeden kendi şubelerimi açmak istiyorum.



Şu anda ne kadarlık bir alanda faaliyet gösteriyorsunuz? Folkart Towers B kulenin 19. katında 140 metrekarelik bir ofiste başladık. Haftanın 5 günü sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında faaliyetteyiz. Ama ileride bu kadarla yetinmeyip daha da büyümeyi amaçlıyorum.



Yurt dışı bağlantılı işlerinizde paket programlarınız olacak mı? Tabi ki. İleriki dönemde sağlık turizmini de gerçekleştirmeye niyetim var. Yurt dışından gelen müşterilerimize seyahat, otelde konaklama, estetik ameliyatları ve cilt bakımı işlemlerini paket halinde sunmayı istiyoruz.



BEYLER DE BAKIMI SEVİYOR

● Burada sadece hanımlara mı işlem yapılıyor? Hayır. Erkek müşterilerimize de hizmet sunuyoruz.

Beyler neler yaptırıyor? Lazer, cilt bakımı, kaş düzeltme ve hatta manikür, pedikür yaptıran erkek müşterilerimiz bile var. Estetik operasyonlarda ise en çok burun ameliyatlarını tercih ediyorlar.

Hep İzmir'de miydiniz? Birkaç yıl ayrı kaldım sadece. 1995'te Ankara'da yayın yapan Kanal 6'nın müdürlüğünü yaptım. 3 sene orada kaldım ancak deniz olmadığı için daha fazla duramadım ve İzmir'e geldim. Hayalimde güzellik sektörüne girmek hep vardı ama evli olduğumdan ve çocuğuma da baktığım için pek vaktim yoktu.

Kendi sağlığınız ve güzelliğiniz için neler yapıyorsunuz? Sporumu eksik etmiyorum. Sağlıklı beslenmeyi önemsiyorum ve her şeyi tüketmiyorum. Bol su içiyorum. Cildime gerekli olmayan hiçbir ürünü kullanmam.



MASKE BAKIMLI OLMAYA ENGEL DEĞİL

Günümüzde bütün hanımlar pandemi nedeniyle mecburen maske takıyor. Onlara bakım ve güzellik konusunda önerileriniz var mı? Eğer bir kadın kendini iyi hissetmek ve güzel görünmek istiyorsa, o maskeler onları engellememeli. Bakımını hiçbir zaman eksik etmemeli. Geçen sene yasakların ilk başladığı aylarda insanlar güzellik merkezlerine gidemiyordu. Herkes evindeydi. Ama şu anda o zamanki gibi sıkı kurallar yok. Hanımlar istediği merkeze gidebiliyor. O yüzden maskenin altına sığınıp da bakımlarını ihmal etmeleri doğru değil. Ben kendim bakıma önem veren bir insanım. Hasta bile olsam mutlaka duşumu alırım, saçımı ve hafif makyajımı yaptırırım. Günün sonunda evime girene kadar o şekilde dolaşırım. Yanımda çalışan arkadaşların bile bakımlı olmalarını isterim hep. Müşterilerin karşısına kötü bir görünümle çıkmak, bana ve ekibime yakışmaz.



AMACIM KENDİNİ KEŞFETMEK İSTEYENE EŞLİK ETMEK

MARKANIZIN sembolü Anka kuşu. Özel bir nedeni var mı? BU işe başlarken Anka kuşu bana ilham verdi. Anka'nın küllerinden doğma efsanesi gibi insanın da kendini keşfetmesi gerektiğine inanıyorum. O nedenle de efsanenin gerçeğe dönüşmesi için merkezimizi kısa sürede hayata geçirdim. Amacım da bu keşifle içindeki güzelliği ortaya çıkarmak isteyenlere eşlik etmek.



"GÜZELLİKLE İLGİLİ HER İŞLEMİ YAPIYORUZ"

Bünyenizde hangi hizmetler var? Ameliyatsız işlemler olarak bölgesel incelme, PRP tedavisi, mezoterapi, dolgu, botoks, cilt bakımı, kök hücre, iple yüz germe, el ve tırnak bakımı, manikür-pedikür işlemlerini yapıyoruz. Yüz estetiği alanında yağ enjeksiyonu, göz kapağı estetiği, yüz germe, rinoplasti, kök hücre nanofat uygulamaları, boyun germe operasyonlarını sunuyoruz. Vücut estetiği alanında ise bacak germe, karın germe, liposuction, genital bölge estetiği, kol germe, meme dikleştirme, meme büyütme ve küçültme, jinekomasti, tüp mide ameliyatı, mide botoksu ve kilo verme ameliyatı sonrası vücut estetiği gibi hizmetlerimiz var.



Ercan AKGÜN