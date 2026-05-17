İZMİR HAVA DURUMU 17 MAYIS PAZAR | GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAPIŞ UYARISI

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Çanakkale hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, Kuzeyi ile Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Isparta, Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin(Karaman ve Konya hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Artvin hariç)'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Erzincan, Tunceli, Malatya ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu