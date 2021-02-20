  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Cumartesi Saraçlık dizilerle yeniden canlandı

Saraçlık dizilerle yeniden canlandı

’DE, 45 yıldır baba mesleği saraçlığı sürdüren Halil Tuzluk, Osmanlı dönem dizilerinin ardından işlerinin açıldığını söyledi. TUZLUK, “Dizi ve filmlerde kullanılmak üzere eğer, kurluk, at başlığı ve göğüslüğü ile üzengi gibi malzemelere talep arttı. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sipariş alıyorum” dedi

Saraçlık dizilerle yeniden canlandı

20.2.2021

Balıkesir'de 45 yıldan bu yana baba mesleği saraçlığı sürdüren Halil Tuzluk, eğer, kurluk, at başlığı, göğüslüğü ve üzengi imalatı yapıyor. Teknolojik gelişmelerle at kullanımının azalmasına rağmen, son dönemdeki dizi ve filmlerle birlikte bu eşyalara ilgi yeniden arttı. Tarihi dizilere olan ilgi nedeniyle işlerinin açıldığını belirten Tuzluk, dizilerle birlikte at binmeye ve atlı okçuluk kulüplerine taleplerin arttığı söyledi. Tuzluk, "Saraçlık mesleği malum hayvanlarla ilgili olan bir meslek. Son dönemde tarihi dizilere olan ilgiliden dolayı bizden istenen eğer talebinde yoğunluk oldu. Talebe karşılık vermek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Eğerlerin tamamının kendi imalatı olduğunu belirten Halil Tuzluk, "Kasasından, işlemesine kadar her şeyi bize ait. Son zamanlarda ayrıca atlı okçuluk kulüpleriyle beraber biz de kendimizi bir kademe daha ileriye götürmeye çalıştık. Okçuluk kulüplerinin artmasıyla işlerimiz de açıldı. Onların isteği doğrultusunda, atın üstünde rahat hareket edecekleri şekilde eğerler üretiyoruz. Ayrıca kendi imal ettiğimiz eğerler var. 'Osmanlı' dediğimiz bir model çıkardık. Bu eğer yoğun talep gördü. Hem birebir gelenler hem internet üzerinden siparişler var. Endonezya, Almanya, Avusturya gibi ülkelere de eğer gönderdik. Şu an yaptığımız işten memnunuz. Bu filmler de bize olumlu yansıdı. Biz de ona istinaden kendimizi geliştirerek, bu mesleği sürdürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Saraçlık dizilerle yeniden canlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.