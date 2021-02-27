Bu kulelerde saat hep Osmanlı’yı gösteriyor

İZMİR SAAT KULESİ

İnce ince işlenmiş nakış görüntüsü ile ziyaretçilerini büyüleyen İzmir Saat Kulesi, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılını kutlamak için 1901 yılında inşa edilmiş. Konak Meydanı'nda bulunan saat Fransız mimar Raymond Charles Pere tarafından tasarlanmış.

25 metre yüksekliğindeki dört katlı saat kulesi şadırvan anlayışında bir mimariyi yansıtıyor. İzmir Saat Kulesi'nin çevresinde dört adet çeşme bulunuyor ve kolonları Kuzey Afrika temasını içeriyor. Saat kulesinin saatinin ise Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından armağan edildiğine dair kayıtlar bulunuyor.

NİĞDE SAAT KULESİ

Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı şerefine 1901-1902 yılları arasında yaptırılmış. Minare görünümündeki kule, Antalya Saat Kulesi gibi kale burcunun üzerine inşa edilmiş. Kaidesi ve gövdesi ongen planlı olan Niğde Saat Kulesi, tam ve yarım saatlerde çalıyor ve ağırlıklarla çalışıyor.

YAFA SAAT KULESİ, İSRAİL

OSMANLI Sultanı II. Abdülhamit'in hükümdarlığının 25. yıldönümü şerefine inşa edilen saat kulelerinden bir tanesi olan Yafa Saat Kulesi, İsrail'de Osmanlı döneminde dikilmiş olan yedi saat kulesinden bir tanesi. Saat kulesinin inşaatı Joseph Bey Moyal önderliğinde Araplar ve Yahudilerin destekleri ile gerçekleştirilmiş. Tel Aviv'de Yefet Sokağı'nda bulunan saat kulesinin temeli Eylül 1900'de atılmış ve 1903'te tamamlanmış.

MEKSİKA OSMANLI SAATİ KULESİ, MEKSİKA

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin merkezinde bulunan Osmanlı Saati ülkede Osmanlı'nın izini taşıyan tek yapı. Çinilerle bezenmiş olan saat kulesi, Osmanlı vatandaşı Antonio Letayf tarafından 1910 yılında yaptırılmış. Saat kulesinin üzerinde İspanyolca olarak "Osmanlı Cemaatinden Meksika'ya - Eylül 1910" yazan bir levha bulunuyor. Saat kulesi Meksika'nın bağımsızlığının 100. yılını kutlamak için, Meksika'ya göç eden Lübnan ve Arap kökenli Osmanlı vatandaşı tarafından hediye edilmiş.

SAFRANBOLU SAAT KULESİ

ANADOLU'NUN ilk saat kulesi olarak Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde 1794-1797 yılları arasında İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. Kare planlı Safranbolu Saat Kulesi'nin Londra'dan getirtilmiş olan orijinal saati hala çalışıyor.

KAYSERİ SAAT KULESİ

II. ABDÜLHAMİT'İN emri ile 1906 yılında yaptırılan Kayseri Saat Kulesi, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunuyor. Leipzig'den getirilmiş olan saat mekanizması, kulenin 4 yöne bakan kadranlarını çalıştırıyor. Kulenin yanında yer alan yapı ise saat odası (muvakkithane) olarak inşa edilmiş. Saat odasının tam olarak hangi amaçla kullanıldığı bilinmese de Mustafa Kemal Atatürk Kayseri'ye geldiğinde halkın dilek ve şikâyetlerini dinlemek için bu binayı kullanmış.

MERZİFON SAAT KULESİ, AMASYA

1414 YILINDA Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Çelebi Mehmet tarafından yaptırılan Çelebi Mehmet Medresesi'nin anıtsal giriş kapısı üzerinde bulunuyor. Mimar Mehmet Memişoğlu Ebubekir tarafından tasarlanan saat kulesi 1866 yılında Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa tarafından medreseye eklenmiş. Osmanlı mimarisini yansıtan Merzifon Saat Kulesi, tuğladan yapılmış silindirik gövdesi ile minareyi andırıyor

MANASTIR SAAT KULESİ, MAKEDONYA

MAKEDONYA'NIN Manastır şehrinde bulunan Manastır Saat Kulesi, şehrin Osmanlı İmparatorluğu idaresinde bulunduğu 17. yüzyılda inşa edilmiş. Balkanlar'daki önemli Osmanlı eserlerinden birisi olan saat kulesi, 19. yüzyılda yenilenmiş ve bugünkü görünümünü kazanmış. Saat kulesinin en güzel özelliklerinden birisi de her altı saatte bir "Bitola Babam Bitola", "Biljana Platno" gibi parçalar çalan müzikli bir saat mekanizmasının bulunması.

SARAYBOSNA SAAT KULESİ, BOSNA HERSEK

16. yüzyıl sonu ile 17. yüzyılın başlarında yaptırılmış olduğu düşünülen Saraybosna Saat Kulesi, ay takvimine göre çalışıyor. Saat kulesinin köşeleri tuğladan yapılmış ve kare prizma gövdeye sahip. Bu gövde üzerinde 5 sıra beyaz ince taş döşenerek bilezikler yapılmış. Kulenin üzeri piramit bir külah ile örtülmüş olup dört yanında yuvarlak kadranlı birer saat yer alıyor.

BELGRAD SAAT KULESİ, SIRBİSTAN

Sahat Kula olarak da bilinen Belgrad Saat Kulesi, Sırbistan'da Belgrad Kalesi'nin İstanbul Kapısı üzerinde bulunuyor. İsmini bu saat kulesinden alan Kalemegdan bölgesindeki saat kulesi Venedikli mimar Cornaro tarafında 17. yüzyılda inşa edilmiş. 27.5 metre yüksekliğindeki Belgrad Saat Kulesi, şehrin panoramik görüntüsünü izlemek için müthiş bir yer.

ÜSKÜP SAAT KULESİ, MAKEDONYA

16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaptırılmış. Balkanlarda bulunan en eski saat kulelerinden birisi olduğu düşünülen saat kulesinin kesin yapım tarihi ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. 37 metre yüksekliğe sahip olan Üsküp Saat Kulesi, şehrin eski semtlerinden biri olan Gazi Baba bölgesinde bulunuyor.

BEYRUT (HAMİDİYE) SAAT KULESİ, LÜBNAN

Osmanlı Devleti tarafından Sultan II. Abdülhamid'in taç giyme töreninin 10. yıldönümünü kutlamak için 1897 yılında inşa ettirilmiş. Yussef Afimus tarafından Büyük Serail yakınlarında inşa edilen saat kulesi, 25 metre yüksekliğe sahip. Beyrut Saat Kulesi'nin üçüncü katında 300 kg ağırlığında büyük bir çan bulunuyor.