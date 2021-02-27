Şampiyon fenomen Sude Burcu: Taekwondo ile ruhumu buldum

İzmirli Sude Burcu... '10 parmağında 10 marifet' deyimi tam Sude'ye göre. Ufak yaşta taekwondoyla tanışan tam bir spor aşığı. Ay yıldızlı formayı defalarca taşıyan 26 yaşındaki Sude Burcu, 2 kez Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 7 Türkiye Şampiyonluğu bulunan başarılı sporcu, 1 kez de Balkan Şampiyonu oldu. Sude, taekwondonun yanı sıra, pilates, zumba, personel trainer (kişisel eğitmenlik) ve taekwondo antrenörlüğü yapıyor. Günün büyük bir bölümünü sporla iç içe geçiren Sude Burcu, başarıya giden uzun yolunun hikayesini anlattı...

● Sporla tanışman nasıl oldu. Neden taekwondoyu seçtin?

Çok küçükken kuzenim taekwondo kursuna gidiyordu ondan görerek başlamak istedim ve başlayınca çok sevdim. Birçok talihsizlik yaşamama rağmen hala bırakmadım, şuan 16. yılımdayım taekwondo antrenmanlarımda, maçlarımda kendi ruhumu bulduğumu hissediyorum ve çok seviyorum. ● Ailende başka sporcu var mı? Ailem tamamen sporcu diyebilirim babam futbol antrenörü, annem pilates eğitmeni, kardeşim de taekwondocu ve benim gibi milli sporcu, ablam da uzun yıllar bu sporla ilgilendi. Bu sebeple çok şanslıyım.

GENETİĞİMİZDE VAR

● İlgilendiğin diğer spor dalları tekvandodan çok uzak. O branşlara nasıl yöneldin?

Spor ve müzik hayatımın her anında mevcut diyebilirim. Spor okulunu okuduğunuz zaman çok yönlü eğitim alıyorsunuz. Ben yaptığım her işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum ve keyifli hale getiriyorum. Bu sebeple sporu çeşitlendirmek bana iyi geliyor. Biraz da genetik bir yetenek sanırım, ailemden geliyor olsa gerek.

● Ailecek içinizdeki spor aşkını başkalarıyla paylaşmak için bir spor okulu açmışsınız. Yani hem spor yapıyor hem de hayatını kazanıyorsun. Başkalarının hayatına sporla dokunmak nasıl bir şey?

Aslında insan hayatının her bölümünde sevdiği işi yapmalı, sevdiği şeylerle ilgilenmeli işte o zaman eziyet olmuyor. Ben yıllardır sporun içerisindeyim çok da mutluyum. Bana kattığı binlerce güzellik var. Yaklaşık 5 yıldır salonumuzda insanlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Hem çocuk hem yetişkinlere yönelik. Özellikle son dönemlerde spor, insanların günlük rutini olmaya başladı. Bu beni çok mutlu ediyor. İş felsefemde önceliğim hep insanların mutluluğu, mutluluk odaklı başarı. Onlar iyi hissettiği zaman güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Zaten önemli olan da bu, hem fiziksel hem zihinsel olarak güçlü hissetmeleri. İşimi çok seviyorum ve elimden geldiğince çevremde olan insanları mutlu etmeye, fit beden ve sağlıklı zihinlere kavuşturmaya devam edeceğim.

İNSANLARA ULAŞMAK GÜZEL

● 2019 yılında katıldığın televizyon programı sonrası Türkiye'de seni tanımayan kalmadı. Şimdi de tam bir sosyal medya fenomenisin. Bu hayatını nasıl etkiledi?

Yarışmaya katılırken çıkınca hayatımda neler olacağını hiç düşünmemiştim aslında ama çok güzel bir değer ve sevgiyle karşılaştım. Bu beni hem mutlu ediyor hem gururlandırıyor. Elimde olan çok güzel bir fırsat var. İnsanlara bire bir ulaşabiliyorum ve bunu ne kadar faydalı kullanabilirsem bizler için o kadar iyi düşüncesiyle hareket ediyorum.

● Milyonlarca takipçiye sahipsin. Bu genç yaşta sana önemli bir sorumluluk yüklüyor olsa gerek. Zorluk yaşıyor musun?

Tabii ki bir kısmı zor çünkü insanların beklentileri oluyor ve bunları karşılamak gerekiyor ama genel olarak insanlarla iletişim kurmayı, paylaşmayı seviyorum. Bir de dijital içerik çıkarmak, fotoğraf, video vs benim için keyifli bir durum. Bunun yanı sıra normal iş hayatımızdan ayrı olarak zaman ayırmamız ve kafa yormamız gereken bir platform aslında sosyal medya, bu anlamda biraz yorsa da hepsini bir arada idare edebiliyorum.

PLAN PROGRAM ÖNEMLİ

● Sosyal medyada birçok markanın da reklam yüzüsün. Bu yoğun tempoya nasıl yetişiyorsun?

Hayatımın her anında hep çok düzenli, planlı ve programlı oldum. Sporun kattığı şeylerden biri de bu. Ne kadar yoğun olursam olayım kendimce güzel bir program oluşturduğum zaman her şeye yetişebiliyorum.

● Genç yaşta önemli işlere imza attın. Bundan sonraki hedeflerin arasında neler var?

Hiçbir zaman üretmeyi bırakmayacağım. Ailemle beraber kurduğumuz okulda, zincirlerle büyütmek, daha fazla insanın hayatına dokunmak istiyorum. Sonrasında spor anlamında kendi adıma düşündüğüm ve gerçekleştireceğim projeler olacak hepsini sırayla başaracağım inşallah.

MELİH DEMİRTAŞ