Sinemanın yaramaz çocuğundan 5 filmlik seçki

İstanbul Modern Sinema, Goethe-Institut Istanbul işbirliğiyle sinema tarihinin en üretken ve etkili yönetmenlerinden Rainer Werner Fassbinder'i ağırlıyor. Yönetmenin filmografisinden beş filmin izleyiciyle buluşacağı seçki Fassbinder'in 1969'daki ilk uzun metrajından başlıyor. 16 yıla 45 film sığdıran ve genç yaşta hayata veda eden Alman yönetmenin çevrimiçi ve ücretsiz gösterilecek filmleri arasında Maria Braun'un Evliliği (1978), Korku Ruhu Kemirir (1974) ve Effi Briest (1974) yer alıyor. Programda Alman yönetmenin filmlerinin yanı sıra Oskar Roehler'in, Fassbinder'in hayatını aktardığı biyografik filmi Yaramaz Çocuk (2020) da izlenebilir.

37 YILA 45 FİLM SIĞDIRDI

1945'te Bavyera'nın küçük bir kasabasında doğan R.W. Fassbinder 16 yaşında Münih aksiyontiyatrosuna katılarak, oyunlar yazdı, yönetti ve aktörlük yaptı. 20. yüzyıl Avrupa sinemasının en üretken sinemacılarından olan Fassbinder ilk kısa filmini 20 yaşında, ilk uzun metrajını ise 24 yaşında çekti. 37 yıllık kısa hayatına 45 film sığdırmayı başaran yönetmen, aşkı, toplumdaki suç ve emek ilişkilerini, orta sınıf değerlerini, melodram, edebiyat uyarlaması ve hatta bilimkurgu gibi farklı türlerde işledi. Korku Ruhu Kemirir, 1974 ile Cannes'da FIPRESCI Ödülü'ne, Veronica Voss, 1982 ile Berlinale'de Altın Ayı, Toronto'da ise Film Eleştirmenleri Ödülleri'ne layık görüldü. Alfred Döblin'in Berlin Alexanderplatz romanını 14 bölümlük bir TV dizisine uyarladı. Bu diziyi daha sonra 16 saatlik tek parça bir filme dönüştürerek Venedik Film Festivali'nde ödül aldı. Almanya'nın sosyal tarihini eleştirse de kendi tabiriyle sadece "duyguların sömürülmesi" ile ilgilenen Fassbinder, konuları, karakterleri, geliştirdiği estetik ve anlatım diliyle Yeni Alman Sineması'nın öncü isimlerinden biri oldu.



KORKU RUHU KEMİRİR,1974

● 20-22 Mart 2021 ● Yönetmen: Rainer Werner Fassbinder ● Oyuncular: Brigitte Mira, El Hedi ben Salem, Barbara Valentin Altmış yaşında bir temizlikçi olan Emmi bir akşam "konuk işçilerin" gittiği bir meyhaneye gider. Burada kendinden çok genç, yapılı ve sakallı bir Faslı olan Ali ile tanışır. Aslında başka bir adı vardır adamın, ancak dans partnerine anlattığına göre kendi ülkesinden gelen konuk işçilerin hepsine Almanya'da Ali diye hitap edilmektedir. O gece Emmi ve Ali yalnızlıkları üzerine konuşur ve bu iki yalnız insan birbirlerine âşık olurlar. "İmkânsız bir aşk olsa da sonunda yine de imkânını bulan" bu sosyal-eleştirel melodramda Fassbinder, hem estetik hem de dramaturjik anlamda, Douglas Sirk'in üslubundan esinlenmiştir.



EFFI BRIEST, 1974

● 22-24 Mart 2021 ● Yönetmen: Rainer Werner Fassbinder ● Oyuncular: Hanna Schygulla, Wolfgang Schenck, Ulli Lommel Genç ve kaygısız Effi Briest kendinden yaşça çok büyük olan Baron von Instetten ile evlendirilir. Binbaşı Crampas'la karşılaşması Briest'in hayatına bir süre renk katar. Baron yıllar sonra karısının artık bitmiş olan ilişkisini öğrenir ve bu birbiri ardına gelen felaketlere neden olur. Fassbinder filmde Theodor Fontane'nin aynı adlı romanına bağlı kalırken, bizzat anlatıcı rolünü üstlenmekle kalmıyor. Soğuk bir ironi ve kendine özgü bir görüntü dili geliştiriyor.



AHLAKSIZ ŞEYTAN,1976

● 24-26 Mart 2021 ● Yönetmen: Rainer Werner Fassbinder ● Oyuncular: Kurt Raab, Margit Carstensen, Helen Vita Solcu bir şair olarak hayata başlayan, ama sonra siyasete bulaşarak hayallerini yitiren ve kendini ünlü Alman şair ve çevirmen Stefan George (1868-1933) zanneden bir şairin kimlik, hayat ve yaratıcılığa dair krizi. Fassbinder '68 kuşağının ısrarla ve asla tereddüt etmeden kendi kuşaklarının ideallerine bağlı kalmalarını eleştirirken, sol ütopyaların kaybedilmesinden sonra ortaya çıkan boşluk karşısında duyduğu korkuyu da yansıtıyor.



MARIA BRAUN'UN EVLİLİĞİ, 1978

● 26-28 Mart 2021 ● Yönetmen: Rainer Werner Fassbinder ● Oyuncular: Hanna Schygulla, Klaus Löwitsch, Ivan Desny Fassbinder'i uluslararası üne kavuşturan bu ilk filminde, Maria ve Hermann Braun İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde evlenir; birlikte geçirdikleri yarım gün ve geceden sonra, Hermann cepheye döner ve orada kaybolur. Maria tek başına güzelliğini ve hırsını kullanarak 1950'lerin ekonomik mucizesi döneminde başarılı bir iş kadınına dönüşür, zengin olur. Fassbinder, Adenauer dönemini, yeniden yapılanmayı ironi ve tezatlarla anlatır.



YARAMAZ ÇOCUK, 2020

● 28-30 Mart 2021 ● Yönetmen: Oskar Roehler ● Oyuncular: Oliver Masucci, Hary Prinz, Katja Riemann Bu biyografik film Fassbinder'in kariyerini Münih'teki anti-tiyatro denemelerinden başlayarak takip ediyor ve hayatındaki hem oyuncusu hem sevgilisi olan Kurt Raab, Armin Maier, Aşk Ruhu Kemirir'in başrolündeki Faslı oyuncu El Hedi Ben Salem gibi travmalı karakterleri karşımıza çıkarıyor. Filmi ve Fassbinder'i tek başına taşıyan oyuncu Oliver Masucci bu zor görevin altından başarıyla kalkıyor.