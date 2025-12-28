Son dakika: Ünlülere yeni narkotik operasyonu! Veyis Ateş gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı iki isim gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullanımı ve teminine yönelik uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. Jandarma Narkotik ekipleri, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.Operasyon kapsamında Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı yakalanarak gözaltına alındı.
ESKİ MISS TURKEY GÜZELİ VE ÜNLÜ RAPÇİ DE GÖZALTINDA
Öte yandan, bu sabah saatlerinde yapılan operasyonla 2 ünlü isim daha gözaltına alındı.
ŞEVVAL ŞAHİN'İN YAKIN ARKADAŞI
'Ege' mahlaslı Rapçi Ege Karataşlı ile 2016'da Miss Türkiye Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu, gözaltına alındı.
Buse İskenderoğlu'nun, hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.