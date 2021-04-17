Görüntü Hollywood’dan ses bizden

UMUT TABAK

UMUT Tabak, Türk dizilerinden Hollywood filmlerine, çizgi filmlerden oyunlara kadar birçok seslendirme yaptı. Kurtlar Vadisi dizisinde Necati Şaşmaz'ı, birçok farklı filmde Brad Pitt'i, Çelik Adam'da Henry Cavill'i ve Tom Cruise'u seslendiren Tabak, ayrıca Valorant isimli oyunda Breach adlı ajana ve Crysis 2'de Komutan Lockhart'a sesiyle hayat verdi.



TOPRAK SERGEN

TOPRAK Sergen, evimize sık sık konuk olan bir ses. Öyle ki birçok reklamda ve çizgi filmde onun sesini duyduk. Her şeyden önce 80'li ve 90'lı yıllardaki He- Man ve Voltran'ı onun sesiyle tanıdık. Ayrıca sesini Ratatuy isimli animasyon filminde işittik.



SEZAİ AYDIN

SEZAİ Aydın, en ünlü Türk dublaj sanatçıları arasında yer alıyor. Rocky (Sylvester Stallone), Al Pacino ve Robert De Niro desek sesini hatırlayabilir misiniz? Ayrıca Sezai Aydın, Fred Çakmaktaş'ı ve Cosby Ailesi'ndeki Bill Cosby karakterini de seslendirdi.



UĞUR TAŞDEMİR

Ne zaman bir Nicolas Cage filmi izlesek onun muazzam sesini işitiyoruz. Ayrıca ünlü seslendirme sanatçıları arasında yer alan Uğur Taşdemir, pek çok farklı karakteri de sesiyle canlandırdı. Bunlardan bazıları Jude Law, Robin Williams, Woody Harrelson ve Michael Keaton'dur.



FULYA ERGÜNEŞ

FULYA Ergüneş'in yüzünü hiç görmemiş olsak da, sesini duyduğumuzda onu hemen tanıyoruz. Çünkü o, mükemmel ses tonu ve diksiyonuyla sinemanın en güzel kadınlarına dublajını yapan Fulya Ergüneş, Drew Barrymore, Laura Dern ve Lucy Lawless gibi güzel oyuncuları seslendirdi.



GÜLEN KARAMAN

GÜLEN Karaman, dublaj dünyasının en sevilen isimlerinden biri. O, Angelina Jolie, Emma Thompson ve Julia Roberts'ın sesi. Ayrıca Türk dizilerinde de yaptığı dublajlar sayesinde onun sesini sürekli duymak mümkün.



ZEYNEP ÖZDEN AYYILDIZ

ZEYNEP Özden Ayyıldız, uzun yıllar boyunca pek çok farklı Hollywood oyuncusunu seslendirdi. Öyle ki onun sesi en yakın arkadaşımız gibi oldu. Yüzüklerin Efendisi'nde Cate Blanchett'ın canlandırdığı Galadriel'i, Matrix'in sert kadını Trinity'i ve Kill Bill'de Uma Thurman'ı seslendirdi. Ayrıca Angelina Jolie'ye, Eva Green'e, Emma Thompson'a ve Charlize Theron'a sesiyle hayat verdi.



BERNA BAŞER

Berna Başer, duygularıyla ön planda olan aktrisleri seslendirdi. Bazen bir romantik-komedi karakterine, bazen de dramatik bir role sesiyle hayat verdi. Ünlü ses sanatçısı Julia Roberts'ı, Sandra Bullock'u ve Charlize Theron'u seslendirdi. Ayrıca Nicole Kidman'ı da seslendirdiğini unutmamak lazım.



MAZLUM KİPER

MAZLUM Kiper, birçok filmde, dizide ve tiyatroda rol aldı. Bu nedenle kendisini oyunculuğuyla da biliyoruz. Kiper, Yüzüklerin Efendisi'nde Saruman'ı, X-Men'de Patrick Stewart'ı ve Clint Eastwood'u seslendirdi. Bunların yanı sıra birçok dublaj çalışması da var.



GÜNYOL BAKOĞLU

PIERCE Brosnan'ın canlandırdığı James Bond desek? Tanıdık gelmedi mi? Peki o zaman seslendirdiği başka bir karakteri söyleyelim. Marvel Evreni'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Tony Stark'a ne dersiniz? Şimdi tanıdınız değil mi?