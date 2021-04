Manisa’dan Türkiye’ye yayılan kitap aşkı

Manisa'da Türkçe öğretmenliği yapan Gönül Kovan Gürakan, küçüklüğünde başlayan kitap aşkıyla bugün köy okullarında binlerce öğrencinin kitapla buluşmasını sağlıyor. Gürakan, son olarak 4 bin kitabın bulunduğu 9. Kitap Kumbaram Kütüphanesi'ni Batman'da Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu'na kazandırmanın haklı gururunu yaşadı.



ÇEVRİMİÇİ OKUMA ETKİNLİĞİ

Çeşitli projelerde görev aldığını vurgulayan Gürakan, "Ben 20 yıllık öğretmenim ve öğretmenliğim boyunca gerek Milli Eğitim Müdürlüklerinin gerekse Bakanlığın çeşitli projelerinde aktif görev aldım, alıyorum. Resmi kurumların çalışmaları haricinde kendim de özellikle de okuma üzerine pek çok etkinlik düzenliyorum. Kitap fuarı gezileri, okur-yazar buluşmaları, okul dışında bir alanda okuma saati, şiir dinletileri bunlardan sadece birkaçı. Hatta pandemi döneminde olmamıza rağmen bu etkinliklerden bazılarına zoom gibi programlar yoluyla da devam ediyoruz" diye konuştu.



ÇOCUKLUK AŞKIYDI

Küçüklüğünden itibaren kitaplarla iç içe olduğunu açıklayan Gürakan, "Okuma sevgim çocukluğumdan geliyor. Küçücük bir çocukken babamın elinden tutar 'hadi beni kırtasiye götür 'derdim. Belki de bir saatten fazla o rafların arasında dolaşır tüm kitaplara dokunurdum ve içlerinden birkaç tanesini alır heyecanla evin yolunu tutardım. Biraz daha bilmeye başladığımda ise kütüphaneyi keşfetmiştim. Her gün okul sonrası mutlaka kütüphaneye gider orada ödevlerimi bitirir, sonra da kitap okurdum, dergileri karıştırdım. Hatta bazı zamanlarda da kütüphaneye rafları düzenlemek için giderdim. Kitapları yerleştirdim. Bundan büyük zevk alırdım. Artık kütüphaneciler de beni yakından tanıdıkları için, beni kendilerinden biri olarak görmeye başladıklarını hatırlıyorum. Kütüphaneden çıkmayan bir çocuktum yani, tabi öğretmen olduğumda da pek bir şey değişmemiş oldu aslında" diye konuştu.



OKU SONRA KUMBARAYA AT

Gürakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Okuma aşkı öylesine güzel bir duygu ki, kitaplığında okunmayı bekleyen kitapların olduğu halde hep daha fazlasını almak istiyorsun ve bir kitabı okurken bir an önce bitireyim de diğerine başlayayım diye bir telaşla devam ediyorsun okumaya. İşte ben tüm bu güzel duyguları yaşarken minik kalplere, sevgili öğrencilerime nasıl olur da okuma sevgisini aşılamazdım. Derslerin haricinde de okuma üzerine çok verimli ve eğlenceli geçen etkinlikler yaptık. Ancak beni huzursuz eden bir sorun vardı. Tamam, ben kendi öğrencilerim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum; ama diğer çocuklar. Kitaba ulaşamayan, hiç kütüphaneye gitmemiş çocuklar var. Biliyorum. İldekiler, ilçedekiler evlerinde kitap yoksa bile halk kütüphanelerinden faydalanabiliyorlar. Ama uzak köy okulları. Ben onlara da ulaşalım istedim ve köy okullarına kütüphane kurabilir miyim diye düşündüm. Kendi öğrencilerime ve velilerime de bundan bahsettim. Kitap desteği istedim. Okulumuza bir kitap kumbarası koyalım ve sizler de okuyup bitirdiğiniz kitapları o kumbaraya atın başka çocuklar da okusun dedim."



30 BİN ADET TOPLANDI

Bugüne kadar açtığı 9 kütüphanede yaklaşık 30 bin kitabın bulunduğunu açıklayan Gürakan, "5 yıl önce kuruculuğunu ve koordinatörlüğünü üstlendiğim bu projeyle; Karadeniz'de 3 bin kitapla Düzce'de, Doğu Anadolu'da 6 bin kitapla Van'da, Güneydoğu'da 4 bin kitapla Batman'da ve Manisa'da 16 bin kitapla çeşitli köy okullarına olmak üzere toplamda 9 kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Adeta birlikten kuvvet doğdu. Çok mutluyum, gururluyum. Projeme inanan, sahip çıkan Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan kıymetli meslektaşlarıma, sevgili öğrencilerime, duyarlı velilerime, bu zamana kadar birlikte çalıştığım ve desteğini her daim hissettiren Milli Eğitim Müdürlerime, şube müdürlerime, okul müdürlerime ve tabi ki de bazen kendimi dahi unutacak kadar bu işe daldığımda anlayışlarını esirgemeyen eşime, çocuklarıma, aile çok teşekkür ediyorum" dedi. Kütüphane açmakla kalmadığını açılışlara da katıldığını ifade eden Gürakan, "Çocukların gözlerindeki o pırıltı gördüm. Bana ayrı bir gurur veriyor, sevindim. Başka yerlerden onlara yardım eli uzatılması da benim devam etmemde önemli rol oynadı" diye konuştu.



BİR KATKI DA SİZDEN

Kitap Kumbaram Kütüphanesi'nin her bölgede olmasını isteyen Gönül Gürakan, "Yılda 10 binden kitap fazla oluyor. Her kütüphaneye 3-4 bin kitap gidiyor. Her bölgede kitap kumbarası projesinin afişleri asılsın istiyorum. Doğu'da, Güneydoğu'da Karadeniz'de açtık. Şu an hedef olarak İç Anadolu'yu belirledim. Oraya da bir kütüphane kurmak istiyorum" dedi. Kütüphaneler sayesinde geleceğe ışık tutuğunu dile getiren Gürakan, "Topladığımız binlerce kitapla, binlerce çocuğa ulaştık. Kitap benim için geleceğe ışık tutmak demek. Çocuklar daha fazla bilgi sahibi olacağı zaman kendilerini geliştirmiş olacaklar. İnşallah bu projeyle çok daha fazla çocuğa ulaşmaya devam edeceğiz. Geleceklerine bir nebze de olsa ışık tutacağız. Bu proje sayesinde ihtiyaç sahibi okullar kütüphaneye kavuşurken ve bu anlamda okuma kültürüne katkı sunarken, diğer taraftan da çocuklara sevgi, saygı, paylaşmak, yardımlaşmak, birlik, beraberlik, başkalarını fark etmek, özgüven duygusunu geliştirmek, empati kurmak gibi daha pek çok değeri de kazandırmış oluyoruz. Bu proje; bir sosyal sorumluluk projesidir, bir iyilik hareketidir. Bu amaçla, Kitap Kumbaram projesine destek çağrımı da yinelemek istiyorum. Bir kitap da sizden olsun. Kütüphanesiz okul kalmasın!" dedi.



Açılan Kitap Kumbaram Kütüphaneleri

1- Nuriye Ortaokulu:

Nuriye Kasabası, Saruhanlı/Manisa 2- Şehit Gürkan Gökçek Ortaokulu Yeşilköy, Şehzadeler/Manisa 3- Esenyurt Ortaokulu:

Esenyurt Köyü, Demirci/ Manisa 4- Atatürk Ortaokulu:

Yeniköy, Şehzadeler/ Manisa 5- Taytanlı İlhan İlkokulu: Yunusemre/ Manisa 6- Şehitler Ortaokulu:

Şehzadeler/Manisa 7- Perihan Tulan İlköğretim Okulu:

Gürcüçiflik Köyü/Düzce 8- Kayaboğaz Ortaokulu:

Görentaş Köyü, Çatak/Van 9- Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu: Merkez/ Batman.

