Şeker Ağa’dan ‘Evde Kalanlar’

Sinema, Televizyon ve Tiyatro oyuncusu Yüksel Ünal (47), Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı 'Şeker Ağa' karakteriyle çok sevildi. Oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran Yüksel Ünal, kilolarından dolayı rol aldığı dizilerde genelde 'şişman' karakterleri canlandırdı. Yeme alışkanlığını değiştiren ünlü isim, bisiklete de binerek 65 kilo verdi. Pandemi dönemin, başta şaşkınlık yaşadığını belirten Ünal, "Şaşkınlık geçtikten sonra evde yazmaya, çizmeye başladım. Eşimle birlikte 'evde kalanlar' diye video programı çekiyoruz. Bu dönemi üreterek geçirebildim çok şükür. Bilgisayar programlarıyla ilgili internet üzerinden bazı eğitimler aldım. İnşallah bunların meyvelerini pandemi geçtikten sonra toplayacağız" dedi. Tek kişilik gösterisi de bulunan Ünal, pandemi nedeniyle ara verdiğini kaydedip "Yeni hikayeler birikti" dedi. Sahneleri özlediğini belirten Yüksel Ünal, "Bu pandemi döneminde sadece video çekimi için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne gitmiştik. Boş sahnede bile yürümek nasıl tedavi etti anlatamam. İnşallah en kısa zamanda kavuşuruz" dedi.

MELİH DEMİRTAŞ