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Haberler Cumartesi Moda dizisi: HALSTON

Moda dizisi: HALSTON

Moda dizisi: HALSTON

29.5.2021

SON günlerin en popüler yapımlar arasında gelen Halston dizisi ünlü Amerikalı moda tasarımcısı Halston'un muhteşem hayatını, başarısını ve kimi zaman çöküşlerini bizlere anlatıyor.
Siz de moda severlerdenseniz kaçırmak istemeyeceğiniz bir dizi. Ryan Murphy'nin yapımcılığını yaptığı 5 bölümlük mini dizi, 1970'lerde uluslararası bir üne kavuşan ve Amerika modasının yörüngesini değiştirdiği kuşkusuz olan tasarımcı Halston'ın kariyer yolculuğunu, yaşam tarzını, dönüm noktalarını ve hayatındaki en büyük hatalarının getirdiği kırılma anlarını merkezine alıyor.
14 Mayıs'ta yayınlandığı andan itibaren büyük bir ilgi toplayan dizinin başrolünde ise Halston'ı canlandıran Ewan McGregor'u görüyoruz.

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