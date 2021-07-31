Onu, 3.5 metre boyunda bir kukla olarak gördüğünüzde sakın şaşırmayın... O aslında küçücük yüreğiyle, dünyaya büyük bir seslenişte bulunmak üzere yollara düştüğü için böyle heybetli duruyor... İnsanlardan sevgi, şefkat ve yardım bekleyen Küçük Amal, henüz 9 yaşında Suriyeli bir mülteci kızın kuklası ve amacı kaybettiği annesini bulmak... KEMERALTI'NDAN KONAK'A Ve annesini arayan Suriyeli minik Amal'ın kuklası, 4 ay sürecek The Walk-Yürüyüş projesi için 27 Temmuz'da Gaziantep'ten yolculuğuna başladı bile. Gezici bir festival olarak tasarlanan ve 3 Kasım'da Birleşik Krallık'ta sona erecek bu yolculukta Amal, sekiz ülkede 8 bin km yol kat edecek. Her ilde farklı etkinliklerle karşılanacak Amal'ı, Türkiye'den ayrılmadan önce en son İzmirliler bağrına basacak. Minik Amal'ı burada, İzmir Uluslararası Kukla Günleri ve Goethe Enstitüsü tarafından hazırlanan, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen harika bir sürpriz bekliyor. Çünkü Amal, 6 Ağustos Cuma günü, İzmir Uluslararası Kukla Günleri'nin düzenlediği atölyelerde hayat bulan 6 göçmen çocuk kukla tarafından karşılanacak. Ve küçük Amal aynı gün, yeni arkadaşlarıyla Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndan, saat 18.00'de Konak Meydanı'na yürüyecek. Amal'ı kucaklayacak 6 dev kuklayı, kentteki 18 göçmen çocuk 2 aylık bir çalışmayla tasarladı ve oynatmayı öğrendi. Projeye katılan 9-12 yaş aralığındaki çocuklar, eğitmenleri aracılığıyla 3 çocuktan oluşan 6 ayrı gruba ayrılarak kurgusal birer göçmen çocuk karakteri tasarlayıp bunları kuklaya dönüştürdüler. Her grup, göçmen çocukların ruh dünyasını, hayallerini, korkularını, ihtiyaçlarını, kaygılarını ve umutlarını yansıtan; Abdullah, Cemre, Enes, Hasan Osman, Lina ve Ayşe isimlerinde, farklı kişisel özelliklere, değişik hayat öykülerine ve görünüşlere sahip 6 kukla yaptı. 2.5-3 metrelik bu kuklaları, yine onları tasarlayan minik göçmenler oynatacak. Küçük Amal, 6 kukla arkadaşıyla Konak Meydanı'nda zeybek dansı öğrenecek. 7 Ağustos Cumartesi gününü Kültürpark'taki açık hava konserlerini izleyerek, İzmirli çocuklar ve mülteci arkadaşları ile oyunlar oynayarak geçirecek... Ve 8 Ağustos'ta Çeşme'de tekneye bineceği Sağlık Plajı'nda deniz kenarına uzanan ayakkabılardan oluşan bir patikayla karşılaşacak. Küçük Amal, karşı kıyıya geçerken Akdeniz'de hayatını kaybedenleri temsil eden bu sanat yerleştirmesiyle Türkiye'den uğurlanacak. BÜLENT GÜRLÜK