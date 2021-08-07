Bu müzeleri gezmek yürek ister

KANALİZASYON MÜZESİ / PARİS, FRANSA

PARİS'İN Kanalizasyon Müzesi, dünyanın en ilginç müzeleri arasına girmeyi kesinlikle hak ediyor. 1200'lü yıllarda Kral Philippe Auguste'ün emriyle kurulan Paris kanalizasyon sistemi, bugün yerin altında son derece iyi düzenlenmiş kilometrelerce tünelden oluşuyor. Bu sistemin yaklaşık 450 metresini bugün yaya olarak, duvarların kenarlarındaki "kaldırımları" kullanarak gezebiliyorsunuz. Tabi ağır kokuya dayanabilirseniz.

ISKENCE MÜZESİ / AMSTERDAM, HOLLANDA

İşkence Müzesi, Amsterdam'ın sıra dışı turistik noktalarından. Burada ziyaretçiler, tarihte 500 yıl kadar geriye gidiyor ve iktidarların suçlu gördükleri kişilere acı vermek yahut onları öldürmek için kullandığı işkence yöntemlerini görüyor. Müzedeki loş ışık, ortaçağ işkence ve cezalandırma araçlarının verdiği korkutucu hissi ikiye katlayan bir atmosfer yaratıyor. Giyotin, büyük çiviler ve kayışlarla kaplı Engizisyon sandalyesi, kafatası kıran gibi ürkütücü aletler, tarihteki zulümleri hatırlatıyor.

HAMAMBÖCEGİ MÜZESİ /TEKSAS, ABD

Böcek ilaçlama uzmanı olan Michael Bohdan'ın kurduğu bu müzede binlerce 'hamamböceği sanatı'na rastlayabilirsiniz. Michael Bohdan bu haşereleri öyle süslemiş ki; hamamböcekleri gerçekten seyirlik olmuş. Her birine isim takan Michael Bohdan, böceklerinin kimisini plaj ortamına kimisini de giydirip mini piyanonun başına oturtmuş.

ULUSLARARASI TUVALET MÜZESİ / YENİ DELHİ, HİNDİSTAN

ARJANTİN, Lüksemburg, Kuveyt, Senegal gibi ülkelerden getirilen bu tuvaletlerin hepsi New Delhi'deki Tuvalet Müzesi'nde sergileniyor. M.Ö. 2500'den bu yana yapılan bütün tuvalet çeşitlerini Uluslararası Tuvalet Müzesi'nde görmek mümkün. Müze, ziyaretçilerini tuvalet konusunda ve hijyen konusunda bilgilendiriyor.

MİDE BULANDIRICI YEMEKLER MÜZESİ/ MALMÖ, ISVEÇ

2018'İN Kasım ayından beri ziyaretçilerini ağırlayan bu müzede dünyanın dört bir yanından çeşitli yemekler sergileniyor. Bu tuhaf müzede ringa balığı turşusu, kokmuş tofu, kelle paça ya da kurtçuklu peynir bulabilirsiniz... Tüm bu "mide bulandırıcı" ve sıra dışı yemeklerin bir hikayesi var.

IÇ ÇAMASIRI MÜZESİ / BRÜKSEL, BELÇİKA

BRÜKSEL'DE yer alan bu müzede ünlü ve zengin kişilerin en az 1 kez giydiği donları sergileniyor.

Elvis Presley'nin çerçevelenmiş iç çamaşırından sonra meraklısı bu müzeyi de ziyaret edebilir.

SAÇ MÜZESİ/ TÜRKİYE, NEVSEHİR

SAÇ Müzesi'nin hikayesi, Nevşehirli çömlek ustası Galip Körükçü'nün 37 yıl önce aşık olduğu Fransız bir kadından aldığı bir tutam saçı mağaraya asmasıyla başlıyor. O günden sonra çömlekçiyi ziyarete gelen her kadın, dilek dileyerek saçlarını mağaraya bırakmaya başlarlar. Günümüzde 16 bin kadın turistin saçının sergilendiği müze, Nevşehir'in en çok ziyaret edilen noktalarından biri haline dönüştü. Dünyanın en ilginç müzesi araştırmalarında listeye giren Saç Müzesi, 1998 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmiştir.

YANMIS YİYECEK MÜZESİ

ARP sanatçısı Deborah Henson Conant tarafından 1980'lerin sonlarında kurulan müze ele aldığı konsept bakımından garip olsa da ilgi çekiciliği tartışılmaz.

KÖTÜ SANAT MÜZESİ / DEDHAM, MASSACHUSETTS, ABD

Kötü Sanatlar Müzesi MOBA, 400 civarında eserden oluşan bir koleksiyona sahip. Misyonunu kötü sanat eserlerini mümkün olduğunca fazla izleyiciye sunmak olarak tanımlıyor. Ana galerisi, Dedham Community Theatre'ın bodrum katında olan müzenin en ilgi çekici parçalarından biri de Mona Lisa.

CENAZE ARABALARI MÜZESİ / BARCELONA, ISPANYA

BARCELONA'DA herkes Gaudi'nin eserlerini geziyor. Peki size Cenaze Arabaları Müzesi'ni önersek... 18. yüzyıldan bugüne çeşitli cenaze arabalarını görebileceğiniz müzede, arabaların içine oturtulan kuklalar da dönemin kıyafetlerine sahip.

RUH ÇAGIRMA TAHTASI MÜZESİ

BÜNYESİNDE 80'e yakın antika ruh çağırma tahtası bulunduran müzede 1891'de Elijah Bond ve Charles Kennard tarafından üretilen ilk ruh çağırma tahtası da bulunuyor.

PARAZİT MÜZESİ / TOKYO, JAPONYA

TOKYO'DAKİ bu müzede parazitlere dair ne varsa görebilirsiniz. Tabii eğer böyle bir şeyi mideniz kaldırabilirse. Burada sergilenen parazitlerin hangi organlara ne şekillerde etki ettiği gözler önüne seren grafik temsillere de yer verilmiş. Parazit araştırmaları yapan bilimsel bir tesiste yer alan müze, dünyada tek.