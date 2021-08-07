Sosyal medya hesapları miras olarak bırakılabilir

Sosyal medya artık hayatımızın bir parçası. Bu hesapları bazen iletişim ve sosyalleşme bazen de ticari amaçlarla kullanıyoruz. Özellikle yüksek takipçili ticari amaçlı hesapların miras olup olamayacağı konusu pek çok kişinin kafasını kurcalıyor... Türkiye'de de ilk kez yargı kararında yer alan dijital miras kavramının bilinmeyenlerini Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Bostancı anlattı. Bostancı, sosyal ve iletişim amaçlı hesapların özel hayatı koruma kavramı kapsamında saklı tutulması gerektiğini belirtirken, ticari amaçlı hesapların miras olarak bırakılabileceğini söylüyor.



DİJİTAL MAL VARLIĞI KAVRAMINA NELER GİRER?

DİJİTAL ortamda depolanmış videolar, fotoğraflar, elektronik postalar, kişisel bloglar veya sosyal medya hesapları gibi her türlü dijital varlıkların tümü dijital mal varlığı olarak kabul edilebilir.



DİJİTAL MAL VARLIĞI MİRASÇILARA İNTİKAL EDER Mİ?

Buna göre dijital mal varlığı ve sosyal medya hesaplarının mirasçılara intikali değerlendirilirken söz konusu hakların intikale elverişli olup olmadığı hususu ve diğer ilgili mevzuatta konu ile ilgili bir engelin olup olmadığı hususu birlikte değerlendirilerek sonuca gidilmelidir. Ayrıca konu incelenirken sosyal medya hesaplarının kullanım amacına ilişkin olarak bir sınıflandırma yapılması da yerinde olacaktır.



SOSYALLEŞME AMAÇLILAR ÖZEL HAYATI TEMSİL EDER

Ticari amaç taşımayan iletişim ve sosyalleşme amaçlı hesapların sahibi dışındaki kişiler tarafından kullanılması, devri konusu, özel hayatın gizliliği, haberleşmenin gizliliği gibi kavramların tartışılmasına neden olacaktır. Buna göre mevcut durumda ayrıca bir hukuki düzenleme yapılmadığı takdirde ölen kişinin sosyal medya hesaplarının şifresinin mirasçılara geçeceğinin kabulü hukuka aykırı olacaktır. Hesabın kullanımı şahsa sıkı sıkıya bağlıdır. Hesap içerisindeki fotoğrafların, mesajlaşmalarının ve diğer paylaşımların mirasla intikal edip edemeyeceği tartışmaya açık olmakla birlikte sosyal medya hesabının kullanımının, hiçbir şekilde mirasçılara intikal etmeyeceği kabul edilmelidir.



MADDİ KAZANÇ ELDE EDİLENLER MİRASA GİRER

İletişim ve sosyalleşme amacıyla kullanılmayan maddi kazanç elde edilen, reklam alan ve çok yüksek takipçi/tıklanma sayıları olan hesapların kanuni ya da iradi intikalle mirasçılara geçebileceğinin kabulü gerekir. Zira bu hesapların kullanımına devam edilmesi ya da hesapların satılması durumunda ciddi ekonomik kazançlar gündeme geleceğinden buradaki maddi değerin mirasçılara aktarılması gerekecektir.