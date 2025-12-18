Asgari ücrette ikinci toplantı! İşte zam için en güçlü senaryolar...

Son dakika haberleri… Milyonlarca çalışanın gözü, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. İlk toplantı 12 Aralık Cuma günü gerçekleşti ancak masadan henüz bir rakam çıkmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonların yakından takip ettiği ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
BAKAN IŞIKHAN'DAN TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'E SÜRPRİZ ZİYARET
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret konusundaki görüşlerini öğrenmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'ne gitti. Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.
aBkan Işıkhan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz ortak bir noktada buluşacağız. Rakamlar komisyona gelecek. Türk-İş'in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmama kararında değişiklik yok" ifadelerini kullandı.
Bakan Işıkhan, Tür-İş'in ardından Hak-İş Genel Merkezi'ne gitti. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya gelen Bakan Işıkhan görüşme sonrası "Sosyal diyalog sürecindeyiz. İşçi kesiminin komisyonda yer almaması çok büyük bir eksiklik değil. Çünkü biz az önce TÜRK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık, şimdi de HAK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık. Bu görüşleri komisyonla paylaşacağız" açıklamasını yaptı.
IŞIKHAN: "TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ TALEPLERİNİ İLETECEĞİM"
Türk-İş ve Hak-İş Başkanları ile görüşen Bakan Işıkhan, "Şuan ortada bir rakam yok. Sendikalarımızla istişare sürecimizi sürdürüyoruz. İşçi kesimi masada olmayabilir ancak biz TÜRK-İŞ'e giderek masamızı kurduk, HAK-İŞ'e giderek masamızı kurduk. Türk-İş ve Hak-İş başkanlarının görüşlerini aldık. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılarak talepleri ileteceğim. Asgari ücreti belirlerken, işçilerin refahını koruyarak belirleyeceğiz." dedi.
İLK TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda işçi tarafı yer almazken, işveren tarafında TİSK görüşmelere katıldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 saat 20 dakika süren ilk toplantısından herhangi rakam çıkmadı.
KARAR 31 ARALIK'A KADAR AÇIKLANACAK
Komisyonun, nihai karara varıncaya dek önceki yıllarda olduğu gibi 3 ya da 4 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.
ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLACAK? İŞTE OLASI SENARYOLAR…
Peki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar…
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.