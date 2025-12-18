Asgari ücrette ikinci toplantı! İşte zam için en güçlü senaryolar...

Son dakika haberleri… Milyonlarca çalışanın gözü, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. İlk toplantı 12 Aralık Cuma günü gerçekleşti ancak masadan henüz bir rakam çıkmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonların yakından takip ettiği ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'E SÜRPRİZ ZİYARET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret konusundaki görüşlerini öğrenmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'ne gitti. Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

aBkan Işıkhan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz ortak bir noktada buluşacağız. Rakamlar komisyona gelecek. Türk-İş'in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmama kararında değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Tür-İş'in ardından Hak-İş Genel Merkezi'ne gitti. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya gelen Bakan Işıkhan görüşme sonrası "Sosyal diyalog sürecindeyiz. İşçi kesiminin komisyonda yer almaması çok büyük bir eksiklik değil. Çünkü biz az önce TÜRK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık, şimdi de HAK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık. Bu görüşleri komisyonla paylaşacağız" açıklamasını yaptı.