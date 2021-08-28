Trend alarmı: Kolej ceketleri

Rahat ve havalı giyinmek isteyenlerin bu kış tercihi kolej ceketler... Kolej ceketleri son yıllarda oldukça moda hale gelmişken her genç kadının kombinlerinde kullanmaya başladığı bir parça haline geldi.

Podyumdan sokağa, herkeste bu ceketi görmek mümkün. Fazla erkeksi görünmek istemiyorsanız daha kadınsı elementlerle görünüşünüzü dengelemelisiniz. Kırmızı ruj her zaman fazlasıyla kadınsıdır! Veya elbisenizin üzerine giydiğiniz blazer yerine bunları deneyin.

Altına görünümü iyice dengelemek için zarif stilettolar ve şık bir çantayla hazırsınız!

FULYA TANYOL