Manga ve Fatma Turgut
Bu akşam saat 20.00'da Ooze Venue'de sevenleriyle buluşacak.
Sabahat Akkiraz
50. yıl konseri, bu akşam saat 21.00'da İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda izlenebilecek.
Sefo
Yarın akşam İzmir Bornova Ooze Venue Sahnesi'nde performans sergileyecek.
Dogan Duru
15 Eylül çarşamba akşamı sahnesinde olacak. Alsancak Bios
Levent Yüksel
15 Eylül Çarşamba akşamı İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak
Hüsnü Arkan
16 Eylül akşamı Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesi'nde şarkılarını dinleyicileri ile beraber söyleyecek...
Can Bonomo
16 Eylül akşamı, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak.
MELİH DEMİRTAŞ
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