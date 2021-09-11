Kültürpark İzmir'de bu sene 90'ıncısı gerçekleşen İzmir Enternasyonal Fuarı, 2021 UCGL Kültür Zirvesi kapsamında sanatçı Refik Anadol'un eşsiz eseri Boğaziçi/Bosphorous, yarına kadar görülebilecek. Refik Anadol'un Boğaziçi/Bosphorous eserinde kendi teknoloji ve inovasyon anlayışının iz düşümünü gören Belenco, bu olağanüstü eseri Kültürpark İzmir'deki Kültür Zirvesi sergi alanında dijital sanat sevdalılarının deneyimine sunuyor.
Refik Anadol’un dijital heykeli Bosphorous Fuar’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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