Refik Anadol’un dijital heykeli Bosphorous Fuar’da

Kültürpark İzmir'de bu sene 90'ıncısı gerçekleşen İzmir Enternasyonal Fuarı, 2021 UCGL Kültür Zirvesi kapsamında sanatçı Refik Anadol'un eşsiz eseri Boğaziçi/Bosphorous, yarına kadar görülebilecek. Refik Anadol'un Boğaziçi/Bosphorous eserinde kendi teknoloji ve inovasyon anlayışının iz düşümünü gören Belenco, bu olağanüstü eseri Kültürpark İzmir'deki Kültür Zirvesi sergi alanında dijital sanat sevdalılarının deneyimine sunuyor.

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