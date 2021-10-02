En iyi kısaları seçecekler

9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel, Uluslararası Kısa Kurmaca ve Uluslararası Kısa Belgesel yarışma filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı. Bu yıl 23-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Boğaziçi Film Festivali'nin Kısa Kurmaca Filmlerini Eylem Kaftan, Mahdi Fleifel ve Murat Uğurlu Seçecek. Armin Hadzic, Diana Ashimova ve Ensar Altay, Kısa Belgesel Film Yarışması jüri koltuğunda. Bu yıl festivalin kurmaca film yarışmalarında yer alacak filmleri değerlendirecek jüri üyeler arasında; 7. Boğaziçi Film Festivali'nden "En İyi Kurgu" ödülü alan "Kovan" filminin yönetmeni Eylem Kaftan, "Bir Adam Döndü" (A Man Returned) kısa filmi ile Berlinale'de Gümüş Ayı ve Avrupa Film Adaylığı kazanan ve "Boğulan Adam" (A Drowning Man) kısa filmi ile 2017 Cannes Film Festivali'nde resmi seçkide yer alan yönetmen Mahdi Fleifel ile 4. Boğaziçi Film Festivali'nden "İki Parça", 8. Boğaziçi Film Festivali'nden "Tapınak" kısa filmleri ile "En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film" ödülleri alan yönetmen Murat Uğurlu yer alıyor.

10'AR BİN TL ÖDÜL

Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki filmlerin yarışacağı Ulusal Kısa Kurmaca ve Uluslararası Kısa Kurmaca film yarışmalarında en iyi filmler 10'ar bin TL'lik "En İyi Kısa Kurmaca Film Ödülü"nün sahibi olurken, ulusal kısa kurmaca kategorisinde bir film İstanbul Medya Akademisi tarafından genç kısa filmcileri desteklemek için verilen 5.000 TL'lik "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü"nün sahibi olacak.

AHMET ULUÇAY ADAYI

Festivalin kısa belgesel film yarışmalarında yer alan belgeselleri değerlendirecek jüri üyeleri arasında ise Saraybosna Film Festivali endüstri bölümünün direktörü Armin Hadzic, Bastau Uluslararası Öğrenci ve İlk Film Festivali'nin Artistik Direktörü Diana Ashimova, 2012 yılında çektiği "Meleklerin Koruyucusu" ile bir çok ulusal ve uluslararası festivalden ödüller alan, dünya prömiyerini 8. Boğaziçi Film Festivali'nde yapan "Kodokushi" filmi ile "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen yönetmen Ensar Altay bulunuyor. Ulusal ve Uluslararası Kısa Belgesel film yarışmalarında en iyi filmlere 10'ar bin TL'lik "En İyi Kısa Belgesel Film Ödülü" verilirken, festivalin yarışmalı kısa bölümlerinde yer alan tüm filmler aynı zamanda 25.000 TL'lik "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" için de aday olacak. 9. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.