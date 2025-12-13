Haberler İzmir İzmir'de indirim nöbeti! Battaniyesini alan oraya koştu İzmir'de indirim nöbeti! Battaniyesini alan oraya koştu Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası vatandaşlara nöbet tutturdu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, battaniyeler ve kamp sandalyeleriyle sabaha kadar beklediler. İHA









Son dakika İzmir haberleri... İzmir Alsancak'ta bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası, gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklara neden oldu. Soğuk havaya rağmen battaniyeler ve kamp sandalyeleriyle sabaha kadar bekleyen vatandaşlar, görenleri şaşkına çevirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası nedeniyle gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, sabah açılacak mağaza için battaniyelerle ve kamp sandalyeleriyle sıraya girdi.