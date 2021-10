Sinemanın yüzünü güldüren filmler

TAVŞAN JOJO (JOJO RABBİT):

Taika Waititi'nin, Christine Leunens'in romanından sinemaya uyarladığı 2019 yapımı bir komedi-drama filmidir. Küçük Jojo'nun annesi bir Yahudi kızını evin çatısında gizler. Bunun üzerine Jojo bir yandan inançlarını sorgularken, bir yandan da hayali arkadaşı olan gerçek dışı bir Adolf Hitler ile yüzleşmek zorundadır. Filmde Taika Waititi, Scarlett Johansson ve Roman Griffin Davis rol alıyor.



DEADPOOL 2:

Marvel evreninden Deadpool karakterinin, 2018 yapımı ikinci süper kahraman filmi. Deadpool'un devam planı ilk filmin yayınından önce başladı ve Şubat 2016'da onaylandı. Motosiklet kazasında ölen dublör Joi Harris'e ithaf edilen filmi David Leitch yönetti ve başrolü Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz ve Julian Dennison paylaştı. 110 milyon dolara mal olan film, 785 milyon dolar hasılat yaptı.



EZBERCİ İNEKLER (BOOKSMART

Olivia Wilde'ın yönettiği, 2019 Amerikan yapımı gençlik komedisinde Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Billie Lourd ve Diana Silvers rol alıyor. İki yakın kız arkadaş, liseden mezun olmanın arifesinde, ansızın daha az çalışmaları ve daha fazla eğlenmeleri gerektiğinin farkına varır. Akranlarının gerisinde kalmamak için hala vakti olan kızlar, dört yıllık eğlenceyi tek bir geceye sığdırmaya çalışır.



OYUN GECESİ (GAME NİGHT):

John Francis Daley ve Jonathan Goldstein'in yönettiği 2018 yapımı bir Amerikan aksiyon komedi filmi. Başrollerini Jason Bateman ve Rachel McAdams'ın paylaştığı film, sıklıkla oyun geceleri düzenleyen bir grup arkadaşın, gruptan birinin kaçırıldığı ve diğerlerinin kaçırılan kişiyi bulup ganimeti alması mantığıyla işleyen bir oyun düzenlemeye karar vermesini konu alıyor.



PALM SPRİNGS:

MAX Barbakow tarafından yönetilen 2020 Amerikan bilim kurgu-romantik komedi filmi. Andy Samberg, Cristin Milioti, Peter Gallagher ve J. K. Simmons'ın başrolleri paylaştığı filmde, bir düğün gününü tekrar tekrar yaşadıkları bir döngüye hapsolan Nyles ve Sarah'nın hikayesi konu ediliyor. Rahat bir insan olan Nyles ve nedime olmaya pek istekli olmayan Sarah arasında komik bir romantizm yaşanıyor.



YAKALANDIN! (TAG):

Jeff Tomsic'in yönettiği komedide 5 arkadaş 30 yıldır her Mayıs'ta ebelemece oynamaktadır ancak bu seferki yenilmez oyuncu Jerry'nin düğününe denk gelmiştir. Her sezonu 'ebe' olmadan kapatmayı başaran Jerry, evlendikten sonra bu oyuna katılmayacağını açıklayınca, geri kalan dörtlü onun yenilmezliğine son vermek için kolları sıvar. Başrolde Jeremy Renner, Jon Hamm, Ed Helms ve Jake Johnson var.



USLU ÇOCUKLAR (GOOD BOYS):

Gene Stupnitsky'nin ilk yönetmenlik denemesi olan 2019 yılı Amerikan kara komedi filminde, 12 yaşına basan Max, düzenlenen bir partinin ardından nasıl öpüşüldüğünü bilmediğini fark ederek panikler. Max ve en yakın arkadaşları Thor ile Lucas, bu soruna çözüm bulmak için maceraya atılırlar. Brady Noon, Keith L. Williams, Seth Rogen ve Molly Gordon filmde başrolleri canlandırıyor.



ŞİPŞAK AİLE (INSTANT FAMİLY):

Bu 2018 ABD yapımı aile komedi/dramını Sean Anders yönetti. Mark Wahlberg ve Rose Byrne'ın baş rolleri paylaştıkları filmde, çocuk sahibi olmak için evlat edinmeyi seçen bir çiftin hikayesi işleniyor. Pete ve Ellie çok sevecen bir çifttir

ve bir aile kurmak için evlat edinme yoluna başvururlar... 120 milyon doların üzerinde hasılat yapan film, eleştirmenlerce 'iç açıcı bir komedi' olarak tanımlandı.



JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN (JUMANJİ: NEXT LEVEL):

Jake Kasdan'ın yönettiği, başrollerde Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, ve Karen Gillan'ın bulunduğu 2017 yapımı filmde arkadaşlarını kurtarmak için kendilerini yeniden oyunun içinde bulan gençlerin maceraları anlatılıyor. Jumanji maceralarından sağ kurtulmayı başaran 4 genç, hayatlarına yeni bir yön vermek ve arkadaşlarını kurtarabilmek için yeniden Jumanji dünyasına girerler.

BÜLENT GÜRLÜK