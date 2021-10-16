Doktorun iskorpit gözü dünya şampiyonu oldu

Milli Atlet kaptan Asım Dumlu direktörlüğündeki Türkiye Sualtı Dalış Milli Takımı, Portekiz'de ülkemizin adını bir kez daha duyurdu. Kuşadası Sinema ve Fotoğraf Derneği Üyesi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (CMAS) 2 yıldız dalıcı eğitimi sertifikası sahibi Göz Doktoru Eser Paşa, yardımcısı Tolga Pat ile çektiği İskorpit gözü fotoğrafı ile Creative kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Eser Paşa, yarışmaya gitmeden önce bir ulusal gazeteye verdiği demeçte, tek hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu, İstiklal Marşı'nı Portekiz'de okumak ve bayrağımızı gönderde dalgalandırmak olduğunu, bunu da başaracağına inandığını söylemişti. Eser Paşa ayrıca, "Sonuçlar açıklandığında eşim ile birlikte gözyaşlarımızı tutamadık. İstiklal Marşı'mızı Portekiz'de okutmak tarif edilemeyecek kadar güzel. Ay yıldızlı bayrağımız en üstte göndere çekilirken de duygularıma hakim olamadım, yine gözyaşımı tutamadım. Muhteşem duygular yaşadım. Aldığım ödülü eşime, çocuğuma, Kuşadası'na ve güzel ülkeme armağan ediyorum" dedi.

DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Paşa ayrıca, "Yarışmaya katılım için her türlü imkanı sağlayan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen'e, Milli Takım kampında kaplan kesilen kaptanımız, büyük insan Asım Dumlu'ya, yarışma öncesi ve sonrasında her türlü koşulu sağlayan destek olan sevgili eşim Özgün'e, kızlarım Zeynep ve Özgü'ye, tüm dalışlarım için ortam sağlayan dalış eşim Tolga Pat'a eşi Zeynep Erez Pat'a ve Kuşadası diving ekibine, fotoğraf eğitimime büyük katkısı olan sevgili Cenk Ceylanoğlu'na, eleştirisi ile daha iyi fotoğraf çekmeme yardımcı olan takım arkadaşım Hakan Başar'a ve Ersin Tohumat'a, sporcusu olduğum Kuşadası Belediyespor kulübüne, ekipman desteğini hiç esirgemeyen Bülent Şelli'ye ve sayamadığım ama desteğini hissettiğim dostlara çok teşekkür ederim" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ