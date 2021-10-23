Çevrimiçi sinema keyfi

ÇEVRİMİÇİ ve ücretsiz programlar İstanbul Modern Sinema'da 3x2: Topoğrafya adlı seriyle devam ediyor. Bu ayki üçleme ikilisinin odağında görsel ve öyküsel mekân olarak coğrafya var. İlki; adını taşıdığı köyden alan, İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin 1987-1994 yılları arasında çektiği "Köker", diğeri de Patricio Guzman'ın 1973'teki darbe sonucunda yaşanan Şili'nin darbeler, katliamlar, acılarla dolu geçmişine baktığı "Şili" üçlemesi sinemaseverleri bekliyor. Bazen film eleştirmenlerinin bazen yönetmenlerin kendilerinin adlandırdığı, birbirine ortak bir karakter, tema veya mekân üzerinden ilişkilenen üç filmlik seriler, büyük bir hikâyenin parçaları olabildiği gibi birbirinden bağımsız öykülerin ancak bir araya geldiğinde yarattığı bir çatı görevi de görebilir. Müzenin web sitesi üzerinden erişime sunulan filmler, gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında yayında kalıyor.



ARKADAŞIMIN EVİ NEREDE?, 1987

25-27 Ekim 2021 Yönetmen: Abbas Kiarostami Oyuncular: Babek Ahmed Poor, Ahmed Ahmed Poor, Khodabakhsh Defaei "Köker" üçlemesini başlatan ilk filmin öyküsü basit: bir oğlan, arkadaşından yanlışlıkla aldığı defterini ona geri vermek üzere evini arıyor. Kahramanımız Ahmet, diğer köydeki bu evi ararken kamera hem köydeki gündelik hayatı ve ritmi kaydederken kırsal İran halkına dair bir tablo ortaya koyuyor. Filmin genç bir insanın sorumluluğuna dair basit ama çok katmanlı açılan öyküsü, içinde farklı olasılıklar barındıran tek bir güne sığabilen güzel, gergin, hayret edici ne varsa onu aktarıyor.



VE YAŞAM SÜRÜYOR, 1992

27-29 Ekim 2021 Yönetmen: Abbas Kiarostami Oyuncular: Farhad Kheradmand, Buba Bayour, Hossein Rezai Arkadaşımın Evi Nerede? üzerinden üç yıl geçmiştir ve önceki filmin yönetmeni oğluyla yola çıkıyor. Amaçları yarım milyon insanı evsiz bırakan İran depreminin ertesinde Ahmet'i ve filmde oynayan diğer çocukları bulmaktır. Geçitler, yollar kapalıdır. Felaketin ardından yeniden kendine gelmeye çalışan hayatı gözlemleyen film, üçlemenin genel imzası olan özellikleri taşıyor: görsel mekânın şiirsel ifadesi, profesyonel olmayan oyuncular, basit sinemasal araçlarla karmaşık anlamların çıktığı, kurmacanın kendisini sorgulayan anlatı yapısı.



ZEYTİN AĞAÇLARI ALTINDA, 1994

29-31 Ekim 2021 Yönetmen: Abbas Kiarostami Oyuncular: Mohamad Ali Keshavarz, Farhad Kheradmand, Zarifeh Shiva Ve Yaşam Sürüyor'un oyuncu seçimleri ve çekim görüntüleriyle bir tür kamera arkası niteliğindeki bu filmin başında, yönetmen kameraya dönerek kendini tanıtıyor. Önceki filmde hayatın doğal akışı gibi hissettiren sahnelerin aslında nasıl tasarlandığını, oyuncuların itirazlarını izliyoruz. Yine sinema ile gerçekliği, set ile set dışında kalanın arasındaki simyayı araştıran Kiyarüstemi'nin plansız, organik olarak gelişen üçlemesinin bu son filmi, insan doğasına sıcak ve nazik bir yerden yaklaşıyor.



IŞIĞA ÖZLEM, 2010

31 Ekim - 2 Kasım 2021 Yönetmen: Patricio Guzman 1973'te Pinochet tarafından gerçekleştirilen darbe sonrasında ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Guzman'ın üçlemesi, Şili'nin bu acı tarihini coğrafyası üzerinden okur. İlk film dünyanın dört bir yanından gelmiş astronomların galaksileri incelemek için buluştukları 3000 metre yükseklikteki Atakama Çölü'nde geçiyor. Yukarıda parlak neredeyse saydam gökyüzüyle yıldızlar, aşağıda ise kuma gizlenmiş mumyalar, Pinochet diktasının kurbanlarının kemikleri ve onları arayan aileler. Yıldızlarla kemikler arasında kurulan bu şiirsel bağlantı filmin görselliğine de yansır.



SEDEF DÜĞME, 2015

2-4 Kasım 2021 Yönetmen: Patricio Guzman Guzman ikinci filminde bu kez yaşamın temel kaynağı olan suyun hafızasına kulak veriyor. Sedef Düğme, okyanusta bulunan iki gizemli düğmenin hikâyesinin peşinde giderken, Şili topraklarının karanlık geçmişine, okyanusu kana bulayan Pinochet'nin diktatörlüğüne ve "beyaz adamın" lanetine de yer veriyor. Belgesel, doğayı tüm görkemiyle gözler önüne sürerken, insanların birbirlerine karşı acımasızlıklarını Şili'nin yerlileri üzerinden perdeye yansıtıyor.



RÜYALARIN DAĞLARI, 2019

4-6 Kasım 2021 Yönetmen: Patricio Guzman Yönetmenin üçlemedeki en kişisel filmi olan bu belgesel, Santiago'nun etrafını duvar gibi çevreleyen uçsuz bucaksız And Dağları (yerel halkın deyişiyle Cordillera) üzerine. Ülkesine yıllarca dönemeyen bir aydın olarak Cordillera'ya dair hislerini, çocukluk anılarını, dağların tanıklık ettiği politik ve doğal tahribatı, Pablo Salas'ın arşiv görüntülerini birleştiren film, büyüleyici görselliği ve şiirsel anlatımıyla Şili'nin ruhunu anlamaya çalışıyor.